انتقادات تطال ملعب برشلونة.. اللاعبون غادروا دون استحمام

واكتسح برشلونة ضيفه بسداسية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب " " ضمن منافسات الجولة الرابعة من .وأضطر الفريق الكتالوني إلى خوض مبارياته في ، التابع لمنشآت "لا ماسيا"، بسبب غياب عن الخدمة، وهو ما وضع اللاعبين في ظروف غير مألوفة جعلتهم يفضلون مغادرة المكان فورًا بعد اللقاء، لتفادي استخدام غرف الملابس هناك.جدل بسبب "عدم الاستحمام"الجدل تعمّق أكثر بعدما التُقطت صور تظهر اللاعبين يخرجون من الملعب بزي المباراة دون أن يغيّروا أو يستحموا، وهو ما عزز الانتقادات لضعف تجهيزات الملعب، وعدم ملاءمته لاستضافة مباريات على مستوى الدوري الإسباني.وكان برشلونة قد لعب على أرضية يوهان كرويف أمام فالنسيا بعدما رُفضت طلبات النادي بالعودة إلى ، وحقق الفريق فوزًا عريضًا أدخله بقوة في سباق صدارة الدوري الإسباني.ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة.ويستعد برشلونة إلى مواجهة في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود الأحد المقبل إلى ملعب يوهان كرويف لملاقاة خيتافي، في وقت لم يحسم فيه بعد قرار السماح بعودة الجماهير إلى كامب نو حتى الآن.