انتقادات تطال ملعب برشلونة.. اللاعبون غادروا دون استحمام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحسم الجدل: لن نفرض رسوما إضافية على الصين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540658-638935430276291166.webp
انتقادات تطال ملعب برشلونة.. اللاعبون غادروا دون استحمام
رياضة
2025-09-15 | 10:22
214 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تسببت صور لاعبي برشلونة وهم يغادرون
ملعب يوهان كرويف
مباشرة بعد نهاية المباراة أمام
فالنسيا
، متجهين إلى المدينة الرياضية من أجل الاستحمام وتغيير ملابسهم، جدل واسع حول تواضع البنية التحتية التي يعتمد عليها الفريق في هذه الفترة.
واكتسح برشلونة ضيفه
فالنسيا
بسداسية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب "
يوهان كرويف
" ضمن منافسات الجولة الرابعة من
الدوري الإسباني
.
وأضطر الفريق الكتالوني إلى خوض مبارياته في
ملعب يوهان كرويف
، التابع لمنشآت "لا ماسيا"، بسبب غياب
ملعب كامب نو
عن الخدمة، وهو ما وضع اللاعبين في ظروف غير مألوفة جعلتهم يفضلون مغادرة المكان فورًا بعد اللقاء، لتفادي استخدام غرف الملابس هناك.
جدل بسبب "عدم الاستحمام"
الجدل تعمّق أكثر بعدما التُقطت صور تظهر اللاعبين يخرجون من الملعب بزي المباراة دون أن يغيّروا أو يستحموا، وهو ما عزز الانتقادات لضعف تجهيزات الملعب، وعدم ملاءمته لاستضافة مباريات على مستوى الدوري الإسباني.
وكان برشلونة قد لعب على أرضية يوهان كرويف أمام فالنسيا بعدما رُفضت طلبات النادي بالعودة إلى
كامب نو
، وحقق الفريق فوزًا عريضًا أدخله بقوة في سباق صدارة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب
الليغا
برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن
ريال مدريد
صاحب الصدارة.
ويستعد برشلونة إلى مواجهة
نيوكاسل يونايتد
في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود الأحد المقبل إلى ملعب يوهان كرويف لملاقاة خيتافي، في وقت لم يحسم فيه
المجلس البلدي
بعد قرار السماح بعودة الجماهير إلى كامب نو حتى الآن.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
نجمة عالمية تظهر في حوض استحمام عارية بأحد أشهر الملاعب الرياضية
01:10 | 2025-08-19
ما سبب رفض لاعب برشلونة فيرمين لوبيز الانتقال إلى تشيلسي؟
05:25 | 2025-09-03
برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع لاعب إنجليزي
14:47 | 2025-07-19
برشلونة يسعى لضم لاعب من أصول سورية لهذا السبب
10:08 | 2025-07-18
برشلونة
انتقادات
ملعب يوهان كرويف
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
المجلس البلدي
ملعب كامب نو
ملعب برشلونة
يوهان كرويف
+A
-A
اخترنا لك
مفاجأة صادمة حول صحة هدف ليفربول أمام بيرنلي
13:17 | 2025-09-15
فان دايك معجب بالأسلوب الهجومي لمدرب ليفربول
11:18 | 2025-09-15
سبب حزن رونالدو رغم فوز النصر على الخلود
11:00 | 2025-09-15
العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة
10:35 | 2025-09-15
اليك جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
10:06 | 2025-09-15
تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصغرة
09:16 | 2025-09-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
43.59%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.8%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
12.26%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
محليات
11.78%
12:03 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
8.16%
03:59 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
03:59 | 2025-09-14
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
7.41%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
06:36 | 2025-09-13
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.