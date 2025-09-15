العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة

على موقع الإلكتروني وتابعته ، إن "الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، نصّبت رئيساً لمجلس الاتحاد بالتزكية، لدورة جديدة (2025 – 2029)، وذلك في اجتماعها الـ 28 الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة ".وأشار إلى "توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات مع اتحادات، مصر والعراق والامارات وليبيا ولبنان وموريتانيا، بالإضافة إلى لكرة القدم".وتضمنت الاتفاقيات استضافة لبطولة تحت 20 عامًا لنسختي 2026 و2028، وثلاثة نسخ من كأس العرب تحت 17 عامًا خلال الأعوام 2027 و2028 و2029.