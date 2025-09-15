Alsumaria Tv
العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة

رياضة

2025-09-15 | 10:35
العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة
122 شوهد

منح الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، العراق حق تنظيم 5 نسخ من بطولة كأس العرب تحت 20 و17 عاماً خلال الأعوام الأربع القادمة.

وقال الاتحاد على موقع الإلكتروني وتابعته السومرية نيوز، إن "الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، نصّبت صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد بالتزكية، لدورة جديدة (2025 – 2029)، وذلك في اجتماعها الـ 28 الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض".
وأشار إلى "توقيع اتفاقيات استضافة مسابقات الاتحاد العربي مع اتحادات، مصر والعراق والامارات وليبيا ولبنان وموريتانيا، بالإضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".
وتضمنت الاتفاقيات استضافة العراق لبطولة كأس العرب تحت 20 عامًا لنسختي 2026 و2028، وثلاثة نسخ من كأس العرب تحت 17 عامًا خلال الأعوام 2027 و2028 و2029.
مفاجأة صادمة حول صحة هدف ليفربول أمام بيرنلي
13:17 | 2025-09-15
13:17 | 2025-09-15
فان دايك معجب بالأسلوب الهجومي لمدرب ليفربول
11:18 | 2025-09-15
11:18 | 2025-09-15
سبب حزن رونالدو رغم فوز النصر على الخلود
11:00 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
انتقادات تطال ملعب برشلونة.. اللاعبون غادروا دون استحمام
10:22 | 2025-09-15
10:22 | 2025-09-15
اليك جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
10:06 | 2025-09-15
10:06 | 2025-09-15
تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصغرة
09:16 | 2025-09-15
09:16 | 2025-09-15
فيديوهات

بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
Play
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
Play
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
Play
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
Play
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
Play
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
Play
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
Play
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
Play
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
Play
بالفيديو.. وحش آلي في سوق الحي ببغداد
06:36 | 2025-09-13
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
Play
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع في كركوك
05:27 | 2025-09-13
