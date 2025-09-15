سبب حزن رونالدو رغم فوز النصر على الخلود

وعقب المباراة ظهر حزينا وهو يلوم نفسه على إهدار الفرص ويتحدث مع نفسه في لقطة اعتبرها الكثيرون أنها جاءت بسبب عدم تسجيله أي هدف.ونشر عبر حسابه في منصة "إكس" لقطات مصورة من احتفاله مع الجماهير بتحقيق الفوز قائلا: "معا نقاتل، معا نفوز، شكرا لكم جميعا على دعمكم دعونا نستمر في ذلك".وتجدر الإشارة إلى أن أسطورة النصر السابق قام بتسليم رونالدو هداف عن موسم 2024-2025.