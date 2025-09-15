فان دايك معجب بالأسلوب الهجومي لمدرب ليفربول

وذكرت " " (بي إيه ميديا)، أن حقق فوزه الرابع على التوالي على حساب من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وجاءت الانتصارات الأربعة بأهداف بعد الدقيقة 83.ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بفضل خط هجومه المكون من صلاح، وكودي ، بالإضافة إلى ، الذي حل بدلاً من هوغو إيكتيكي في الدقيقة 72، بالإضافة إلى بدلاء آخرين، مثل فريمبونغ وريو نغوهوما، حيث دخل كلاهما بعد تلقي ليزلي أوجوتشوكو، لاعب بيرنلي، في الدقيقة 84 بعد حصوله على الإنذار الثاني.وقال : "المدرب يعلم جيداً ما يقوم به، ولديه ثقة كاملة في وفي باقي اللاعبين في خط الدفاع".وأضاف: "في النهاية دائماً أقول إننا ندافع معاً ونهاجم معا".وتابع فان دايك: "ما أعلمه هو أننا قمنا ببعض الإضافات في فترة الانتقالات الصيفية، إنهم إضافات رائعة دون شك".وأوضح: "ليسوا مجرد إضافات، إنهم بدائل؛ لأننا أيضاً تركنا بعض اللاعبين الرائعين يغادرون، لذلك فإن لكل فرد دوره في هذا الموسم".