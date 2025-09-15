مفاجأة صادمة حول صحة هدف ليفربول أمام بيرنلي

وتغلب بصعوبة على حساب في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد سجله المصري 90+5.ولم يقدم الريدز العرض المنتظر واقتنصوا الفوز قبل لحظات من نهاية المباراة بفضل ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الهولندي فريمبونغ بعد تمريرة عرضية اصطدمت بيد اللاعب نجم بيرنلي.وأكد الخبير التحكيمي في تصريحات لموقع Football Insider أنه قبل تنفيذ ضربة الجزاء من جانب دخل زميله فريمبونغ إلى منطقة الجزاء وهو خطأ يستوجب إعادة الضربة.وأضاف: " الذي أدار اللقاء من بين أفضل الحكام في الدوري الإنجليزي ولكن من المؤسف أن يقع في هذا الخطأ ولا يوجد أي تدخل من تقنية الفيديو".وتابع: "تعديلات قانون اللعبة تستوجب إعادة ضربة الجزاء مع دخول أحد لاعبي الفريق الحاصل على ضربة الجزاء للمنطقة قبل تنفيذها".وأتم قائلاً: "حكم بأن حركة فريمبونغ لم تؤثر على حارس المرمى، وبالتالي احتسب الهدف".