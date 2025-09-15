الصفحة الرئيسية
مفاجأة صادمة حول صحة هدف ليفربول أمام بيرنلي
رياضة
2025-09-15 | 13:17
276 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أثار كيث هاكيت، عضو رابطة حكام الدوري الإنجليزي لكرة القدم السابق، جدلاً واسعاً حول صحة تنفيذ ضربة جزاء فريق
ليفربول
أمام
بيرنلي
.
وتغلب
ليفربول
بصعوبة على حساب
بيرنلي
في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد سجله المصري
محمد صلاح في الدقيقة
90+5.
ولم يقدم الريدز العرض المنتظر واقتنصوا الفوز قبل لحظات من نهاية المباراة بفضل ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الهولندي
جيريمي
فريمبونغ بعد تمريرة عرضية اصطدمت بيد اللاعب
التونسي
حنبعل المجبري
نجم بيرنلي.
وأكد الخبير التحكيمي في تصريحات لموقع Football Insider أنه قبل تنفيذ ضربة الجزاء من جانب
محمد صلاح
دخل زميله فريمبونغ إلى منطقة الجزاء وهو خطأ يستوجب إعادة الضربة.
وأضاف: "
مايكل أوليفر
الذي أدار اللقاء من بين أفضل الحكام في الدوري الإنجليزي ولكن من المؤسف أن يقع في هذا الخطأ ولا يوجد أي تدخل من تقنية الفيديو".
وتابع: "تعديلات قانون اللعبة تستوجب إعادة ضربة الجزاء مع دخول أحد لاعبي الفريق الحاصل على ضربة الجزاء للمنطقة قبل تنفيذها".
وأتم قائلاً: "حكم
مايكل
أوليفر
بأن حركة فريمبونغ لم تؤثر على حارس المرمى، وبالتالي احتسب الهدف".
مقالات ذات صلة
فضيحة مدوية حول صحة بايدن خلال فترته الرئاسية
11:32 | 2025-07-07
ظهور مفاجئ لكلينتون يثير التساؤلات حول وضعه الصحي
02:20 | 2025-08-30
تفاصيل جديدة "صادمة" بشأن منفذ عملية اغتيال تشارلي كيرك
10:34 | 2025-09-13
الصحة العالمية تنشر إحصائية صادمة بعدد المنتحرين خلال عام واحد
11:11 | 2025-09-02
اخترنا لك
التعادل يحسم لقاء الشرطة والسد في أبطال آسيا للنخبة
16:10 | 2025-09-15
النرويج تستغل مباراتها مع إسرائيل وتحولها الى "جسر إنساني لغزة"
14:12 | 2025-09-15
فان دايك معجب بالأسلوب الهجومي لمدرب ليفربول
11:18 | 2025-09-15
سبب حزن رونالدو رغم فوز النصر على الخلود
11:00 | 2025-09-15
العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة
10:35 | 2025-09-15
انتقادات تطال ملعب برشلونة.. اللاعبون غادروا دون استحمام
10:22 | 2025-09-15
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
43.16%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.83%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
12.36%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
محليات
12.03%
12:03 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
8.03%
03:59 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
03:59 | 2025-09-14
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
7.59%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)
16:02 | 2025-09-15
"غرامة" تدفع سائق تكتك لحرق عجلته في بغداد (فيديو)
15:20 | 2025-09-15
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
إخماد حريق اندلع داخل دار بالبصرة.. إنقاذ أموال وذهب
09:21 | 2025-09-14
اعتقال شبان استعرضوا بسلاح عبر مواقع التواصل في بغداد
11:40 | 2025-09-13
روسيا تُحاكي هجومًا صاروخيًا على بولندا في إطار مناورات "زاباد 2025"
11:10 | 2025-09-13
حرائق غابات "الكارضية" في الكوت مستمرة.. الدفاع المدني يستنفر
09:07 | 2025-09-13
بالفيديو.. حريق كبير في الكوت
07:53 | 2025-09-13
