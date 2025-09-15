النرويج تستغل مباراتها مع إسرائيل وتحولها الى "جسر إنساني لغزة"

وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم الاثنين، أنه اختار عمل شراكة مع المنظمة الفائزة بجائزة نوبل في السلام، على أن تذهب إليها عائدات تذاكر المباراة التي ستقام يوم 11 تشرين الاول المقبل في ، حيث من المرجح أن تصل العائدات إلى مئات الآلاف من الدولارات.النرويجي: "سيتم تخصيص تلك الأموال للإنفاق على عمليات الإغاثة في والمناطق المتضررة من الحرب".من جانبها، قالت ليز كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة: "كأعضاء في ويويفا، علينا اللعب أمام في البطولات التابعة للاتحادين".وأضافت: "وفي نفس الوقت لا يمكننا المعاناة الإنسانية في غزة خاصة مع وجود هجمات عسكرية غير متناسبة (غير طبيعية) ضد المدنيين هناك".