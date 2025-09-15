التعادل يحسم لقاء الشرطة والسد في أبطال آسيا للنخبة

حسم التعادل لقاء الشرطة العراقي والسد ، اليوم الاثنين، في دوري أبطال للنخبة.

وانتهت المباراة التي جرت على في ، بالتعادل بهدف لكل من الفريقين. وسيلتقي الشرطة العراقي نظيره بالعاصمة القطرية في 29 أيلول الحالي ضمن ذات البطولة.