دوري نجوم العراق.. إثارة وندية من الجولة الأولى رغم غياب القمّة الجماهيرية

وبرزت في هذه الجولة ملاحظة واضحة تمثّلت في تغييرات واسعة شهدتها الأجهزة الفنية لغالبية الفرق، باستثناء النفط الذي بدأ بقوة مع وديالى الذي حافظ على استقراره الفني مع يامن الزلفاني ومساعده المحلي ، فقد نجح فريق البرتقال في تسجيل فوز مهم على المزيّن بالأسماء البارزة، يضاف إلى ذلك اعتماد معظم الأندية على دماء جديدة، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، ما جعل اللقاءات الأولى، وبشهادة أغلب المدربين، تحدياً صعباً لاسيما للفرق التي خاضت مبارياتها خارج قواعدها.ولم تقتصر أهمية الجولة على نتائجها، بل تعدّت ذلك إلى المتابعة الدقيقة التي حظيت بها من قبل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة غراهام ، الذي حرص رفقة مساعديه على الحضور في ملاعب بغداد والمحافظات، هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة لجميع اللاعبين بأن الأداء والانضباط التكتيكي مع أنديتهم سيكونان تحت عين التقييم، وأن أي تقاعس قد يُبعدهم عن حسابات المنتخب.وعند الحديث عن الملاعب، لا يمكن إغفال الملاحظة السلبية التي رافقت الجولة والمتمثّلة في الحالة غير المرضية لأرضية ، التي ظهرت بصورة باهتة، إذ بدا العشب الأخضر مائلاً إلى الاصفرار، ما أثّر في جمالية اللقاء الجماهيري الذي جمع الطلبة وزاخو وانتهى بفوز "الأنيق".وكان الأمل معقوداً على الأندية المستأجرة للملاعب أن تخصّص جزءاً من مواردها لصيانة الأرضيات بما يوازي التطور الفني للمسابقة، لتبقى الصورة مكمّلة للأداء الميداني. وهنا يبرز الدور المنتظر لرابطة (لا ليغا) بزيادة زياراتها الميدانية قبل المباريات بعيداً عن النشاط المتواصل للجنة التراخيص المنشغلة بملفات المرافق الرياضية والإدارية والمالية والطبية.