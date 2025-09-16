كأس العرب للأندية تعود عام 2027.. والاتحاد العربي يكشف أجندته حتى 2029

يأتي ذلك، بالتزامن مع قيام بالكشف عن أجندة المسابقات التي سينظمها خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 2026 حتى 2029، والتي ستتضمن إقامة 23 بطولة متنوعة للجنسين، وكافة الفئات العمرية.ومن المقرر أن تقام للأندية في نسختها المقبلة عام 2027، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 21 يوليو حتى 7 أغسطس، في الوقت الذي تقام فيه النسخة التي تليها عام 2029، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 25 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2029.من المنتظر أن يشهد العام المقبل 2026، تنظيم 6 بطولات بإشراف من الاتحاد العربي وهي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا عام 2026، إلى جانب كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب تحت 20 عامًا، إلى جانب كأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب للأندية لكرة الصالات.أما عام 2027، فيشهد إقامة 6 بطولات هي كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب للسيدات، وكأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.وفي عام 2028، ستقام 6 بطولات أخرى هي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب تحت 20 عامًا، يضاف إليها كأس العرب للأندية لكرة الصالات.أما منافسات عام 2029، فستقتصر على 5 بطولات هي كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.وفي سياق آخر، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير رئيسًا للاتحاد العربي بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك على هامش أعمال اجتماعها الثامن والعشرين، الذي عُقد اليوم الإثنين بالعاصمة .يأتي ذلك، بالتزامن مع تزكية الشيخ ، والشيخ خليفة بن علي بن عيسى ، والمهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، وهاشم حيدر، وعبد الله الجنيبي، وأحمد يحيى، ود. معتصم جعفر لعضوية الاتحاد، يضاف إليهم عضوية فلسطين للواء جبريل الرجوب، مع فوز سمر نصار بعضوية المقعد النسائي.