كأس العرب للأندية تعود عام 2027.. والاتحاد العربي يكشف أجندته حتى 2029

يأتي ذلك، بالتزامن مع قيام الاتحاد العربي
بالكشف عن أجندة المسابقات التي سينظمها خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 2026 حتى 2029، والتي ستتضمن إقامة 23 بطولة متنوعة للجنسين، وكافة الفئات العمرية.
ومن المقرر أن تقام كأس العرب
للأندية في نسختها المقبلة عام 2027، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 21 يوليو حتى 7 أغسطس، في الوقت الذي تقام فيه النسخة التي تليها عام 2029، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 25 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2029.
عودة كأس العرب للأندية عام 2027
من المنتظر أن يشهد العام المقبل 2026، تنظيم 6 بطولات بإشراف من الاتحاد العربي وهي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا عام 2026، إلى جانب كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب تحت 20 عامًا، إلى جانب كأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب للأندية لكرة الصالات.
كأس العرب للأندية تتصدر برنامج بطولات الاتحاد العربي المقبل (X/UAFAAC)
أما عام 2027، فيشهد إقامة 6 بطولات هي كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب للسيدات، وكأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.
وفي عام 2028، ستقام 6 بطولات أخرى هي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب تحت 20 عامًا، يضاف إليها كأس العرب للأندية لكرة الصالات.
أما منافسات عام 2029، فستقتصر على 5 بطولات هي كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.
انتخاب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد
وفي سياق آخر، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
رئيسًا للاتحاد العربي بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك على هامش أعمال اجتماعها الثامن والعشرين، الذي عُقد اليوم الإثنين بالعاصمة السعودية الرياض
.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تزكية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
، والشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة
، والمهندس هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع، وهاشم حيدر، وعبد الله الجنيبي، وأحمد يحيى، ود. معتصم جعفر لعضوية الاتحاد، يضاف إليهم عضوية فلسطين للواء جبريل الرجوب، مع فوز سمر نصار بعضوية المقعد النسائي.