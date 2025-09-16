مؤمن سليمان بعد التعادل مع السد: الشرطة الأضعف في أبطال آسيا لكنه مقاتل

وتعادل الشرطة مع السد بنتيجة 1-1 يوم أمس الاثنين، في المباراة التي أقيمت على بالعاصمة العراقية ، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة وسط حضور جماهيري مميز.وقال ، ان "ما قدمه لاعبو الشرطة في مباراة يوم أمس كان مرضيًا بالنسبة لي، خصوصًا إذا ما نظرنا إلى الظروف المحيطة بالفريق وصعوبة التحضيرات التي لم تستغرق طويلًا، لكن رغم كل ذلك، الجميع شاهد الشرطة كيف يلعب ويقاتل في الملعب، وكان الأداء بطوليًا ومميزًا، وكنا قريبين جدًا من حصد انتصار بغاية الأهمية"، بحسب "winwin".وأضاف: "المباراة أمام السد فاقت كل التوقعات، الشرطة كان ندًا ومنافسًا قويًا وكاد أن يخطف النقاط لولا بعض الأخطاء الصغيرة التي ارتكبناها، لكننا قادرون على إظهار نسخة أفضل من الفريق، وبمرور الوقت وخوض المزيد من المباريات سنرفع من مستوى اللياقة البدنية للاعبين ليكونوا قادرين على الظهور بصورة أفضل في موسم مليء بالتحديات".وأوضح: "فترة إعداد الشرطة كانت قصيرة واستغرقت أقل من شهر واحد، والعناصر التي شاركت في مباراة الأمس لعبت مع بعضها لأول مرة، ورغم ذلك حاولنا عدم إظهار نقاط الضعف، وربما نجحنا بشكل كبير بفضل خبرة اللاعبين ومستوياتهم الكبيرة؛ إذ كانوا يقاتلون في كل كرة وفي كل حالة ليثبتوا أنهم قادرون على صناعة الفارق أمام الفرق الكبيرة".وتابع قائلًا: "لنكن صريحين، فريق الشرطة هو المرشح الأضعف في دوري أبطال ، وحتى في مباراة السد يوم أمس، على الورق لم نكن مرشحين للفوز، ولكن بعد خوض المباراة طمعنا بتحقيق الانتصار لأننا كنا قريبين من ذلك. وأنا كمدرب أرى أن مواجهة الأمس ستكون منطلقًا لأداء الفريق لما هو قادم، خصوصًا أننا نستعد لمباريات صعبة".وكان من المفترض أن يخوض الشرطة مباراته الأولى في أمام فريق أمس الأول الأحد، لكن قرر تأجيل المباراة حتى إشعار آخر.