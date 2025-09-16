مواجهة نارية بين ريال مدريد ومارسيليا في دوري الأبطال.. الموعد والقنوات الناقلة

ويعد النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوربا حيث توج 15 مرة وودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد الإنجليزي.وستكون هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال بقيادة في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.وسيواجه ريال مدريد أيضا ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياغو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق .