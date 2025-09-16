رغم التعادل.. إحصاءات تثبت تفوق الشرطة على بطل الدوري القطري

كما أشاد مدربو الفريق والمنتخب العراقي، بما في ذلك غراهام ، بالروح القتالية والانسجام الذي أظهره اللاعبون رغم قصر فترة الإعداد. ووصف البعض الأداء بأنه يعكس تطوراً ملحوظاً واستفادة الفريق من مشاركاته السابقة على المستوى .ولم يقتصر الإشادة على اللاعبين فقط، بل امتدت إلى الحضور الجماهيري الذي شكّل لوحة فنية رائعة، حيث ملأت المدرجات جماهير غفيرة داعمة للفريق، ما أضفى أجواء احتفالية وحفّز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.وشهدت المباراة أيضاً حضور شخصيات مهمة من الوسط الرياضي والإداري، مثل ، ورئيس ، ورئيس الهيئة الإدارية فاهم الفرهود، بالإضافة إلى مدرب وطلال البلوشي، الذين تابعوا المباراة عن قرب وأشادوا بمستوى التنظيم والأداء الفني للفريق.وعلق اللاعب على أداء الفريق، مؤكداً أن "الغيرة" التي يمتلكها اللاعب العراقي كفيلة بالتغلب على القدرات الفنية والمادية للخصوم.وأكدت ردود الفعل عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة قدم نموذجاً مشرفاً للكرة العراقية على الصعيد الآسيوي، مع تعزيز دوره كلاعب رئيسي قادر على المنافسة، بينما شكل الحضور الجماهيري والمراقبة الرسمية للمباراة دافعاً إضافياً لرفع مستوى الأداء الفني والإداري.