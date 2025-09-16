بعد التعادل مع السد.. رسالة من لاعبي الشرطة للجماهير

وشهدت المباراة، التي أقيمت على بالعاصمة ، حضورا جماهيريا غفيرا لامس حاجز الـ16 ألف متفرج، مع لوحات فنية جميلة لجماهير الأخضر.وبعد المباراة، تحدث لاعبو عن اللقاء والنتيجة والتحديات المقبلة، إذ قال المهاجم السوري : "المباراة أمام السد كانت عظيمة، وأداء اللاعبين كان مبهرا للغاية، على الرغم من عدم التحضير الكافي لمواجهة فريق كبير مثل السد".وأضاف: "الفوز في مباراة يوم أمس كان في المتناول، ولكن للأسف لم نتمكن من تحقيق ذلك. نأمل أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، ونحن نفكر في الفوز دائما، سواء في دوري أبطال آسيا أو . ومن أجل ذلك نطلب من الجماهير الاستمرار بالدعم".من جانبه، قال اللاعب : "الشيء المميز في مباراة السد هو الحضور الجماهيري الكبير لفريقنا. بصراحة، كان جميلا جدا، وهذا الحضور يحفزنا على تقديم أفضل المستويات. نأمل أن يستمر الجمهور بهذا الشغف لنكون أقوياء دائما".وتابع: "فعلنا ما بوسعنا في المباراة، لكن العامل البدني أثر علينا كلاعبين. السد قبل أن يواجهنا لعب أكثر من مباراة، وكان أكثر جاهزية من فريقنا. وبصراحة، مواجهة يوم أمس كانت أفضل مباراة لنا، ونتيجة التعادل لم تكن مرضية. نأمل أن نستعيد التوازن قريبا".: بحضور جماهير الشرطة العراقي نستطيع مجاراة أي فريقأما اللاعب أمير صباح، فأوضح قائلا: "البداية كانت ممتازة، وخصوصا في الشوط الأول. الشرطة كشر عن أنيابه، ولكن العامل البدني خذلنا في الشوط الثاني. ورغم ذلك حاولنا التماسك للمحافظة على الهدف، إلا أن فريق السد كان الأكثر جاهزية وأكثر خبرة من فريقنا".وبين بالقول: "مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة أصعب من منافسات دوري نجوم ، لكن بالحضور الجماهيري الغفير نستطيع مجاراة أي فريق. ولهذا نوجه نداء عاجلا إليهم ونطالبهم بالدعم المستمر، لأنهم مصدر قوتنا، ومن دونهم لن نظهر بالشكل المطلوب أبدا".وبعد مباراة السد، سيواجه الشرطة العراقي في مرحلة الدوري كلا من والدحيل من قطر، والأهلي والاتحاد والهلال من ، إلى جانب تراكتور سازي الإيراني وناساف الأوزبكي.