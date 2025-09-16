ديمبلي أم يامال.. الذكاء الاصطناعي يحسم الجدل حول الفائز بالكرة الذهبية

وقبل 6 أيام من الموعد الحاسم للإعلان عن اللاعب المتوج بالكرة الذهبية وذلك في مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية يوم الاثنين المقبل 22 سبتمبر الجاري، أعلنت شركة "أفيزيا" للبيانات والذكاء الاصطناعي الفرنسية (AVISIA) عن هوية أفضل لاعب في العالم لعام 2025 وهوية وصيفه وصاحب المركز الثالث.وتستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للإعلان عن صاحب أعرق وأضخم رياضية فردية من بين قائمة محدودة من المرشحين يتزعمها دون منازع الفرنسي بطل أوروبا مع ، والأيقونة لاعب برشلونة المتوج بثلاثية محلية في الموسم الماضي.وأصدرت شركة البيانات والذكاء الاصطناعي الفرنسية (AVISIA) توقعاتها العلمية حسب معطيات دقيقة لجائزة لعام 2025 عبر مؤشر (AVISIA) للاعبين.ووفقًا للمعطيات التي أوردتها شركة ، بعد وضع أرقام ومعلومات وإحصائيات دقيقة للاعبين،سيكون صاحب الكرة الذهبية 2025 بعد أن حقق نسبة 72% للفوز بالجائزة، يليه لامين يامال (56%) والبرتغالي (40%).ويأخذ النموذج في الاعتبار الأداء الفردي والجماعي، وسجلات اللاعبين، والتأثير التاريخي لنظام التصويت أي ما حققه اللاعبون طوال الفترة الماضية.ومنذ تتويج النجم الإسباني رودري، لاعب خط وسط بالجائزة العام الماضي، على نحو مفاجئ على حساب ، فجرت مقاييس منح الكرة الذهبية ضجة قوية ودفعت حتى أندية مثل لمقاطعة الحفل السنوي.