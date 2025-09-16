الصفحة الرئيسية
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
هل سيشارك لامين جمال في مواجهة نيوكاسل?
رياضة
2025-09-16 | 11:47
2 شوهد
غاب النجم الإسباني الشاب لامين جمال عن التدريبات الجماعية لنادي برشلونة اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب "
تيتو
فيلانوفا"، تحت قيادة المدرب الألماني
هانز فليك
.
وبحسب صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، فإن غياب جمال عن الحصة التدريبية يجعل مشاركته في مواجهة
نيوكاسل يونايتد
الإنجليزي المقررة بعد غد الخميس ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا شبه مستحيلة من الناحية الفنية.
ومن المقرر أن يعلن مدرب برشلونة غدا الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المسافرين لمواجهة
نيوكاسل
، على أن تغادر البعثة إلى إنجلترا ظهرا.
وشهدت تدريبات برشلونة اليوم عودة لاعب الوسط الهولندي
فرينكي
دي يونغ بعد تعافيه من إصابته، ليشارك بشكل طبيعي مع المجموعة.
يذكر أن لامين جمال عاد من معسكر المنتخب الإسباني وهو يعاني من آلام في منطقة العانة، مما حال دون مشاركته في مباراة
فالنسيا
الأخيرة بالدوري الإسباني.
ورغم إصابته، شارك جمال في مباراتي المنتخب الإسباني، وهو ما أدى وفقا لما أكد عليه المدرب
هانز فليك
، إلى تفاقم حالته الصحية، ما جعل عودته للملعب تتطلب وقتا إضافيا للتعافي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
لامين جمال غاضب بشأن انتقادات حفل ميلاده الأخير
07:03 | 2025-09-03
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
05:06 | 2025-07-02
أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)
03:32 | 2025-09-13
لامين
برشلونة
نيو كاسل
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو
تيتو فيلانوفا
نادي برشلونة
بات برشلونة
هانز فليك
الإسبانية
تصفيات المونديال.. تغيير ملعب مباراة صربيا وألبانيا بسبب مخاوف أمنية
12:18 | 2025-09-16
ديمبلي أم يامال.. الذكاء الاصطناعي يحسم الجدل حول الفائز بالكرة الذهبية
07:29 | 2025-09-16
بعد التعادل مع السد.. رسالة من لاعبي الشرطة للجماهير
07:25 | 2025-09-16
رغم التعادل.. إحصاءات تثبت تفوق الشرطة على بطل الدوري القطري
06:22 | 2025-09-16
مواجهة نارية بين ريال مدريد ومارسيليا في دوري الأبطال.. الموعد والقنوات الناقلة
05:57 | 2025-09-16
مؤمن سليمان بعد التعادل مع السد: الشرطة الأضعف في أبطال آسيا لكنه مقاتل
04:48 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
39.02%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
16.13%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
12.43%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
12.06%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
محليات
10.59%
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10:43 | 2025-09-15
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.77%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر
07:12 | 2025-09-16
بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)
05:41 | 2025-09-16
شاهد بالفيديو.. الجسر المعلق وسط بغداد يختنق
04:35 | 2025-09-16
إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)
16:02 | 2025-09-15
"غرامة" تدفع سائق تكتك لحرق عجلته في بغداد (فيديو)
15:20 | 2025-09-15
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
على طريقة "الدِخِن والدُخُن" في العراق.. لفظ "القاف" سونار "تمييز طائفي" في سوريا (فيديو)
04:45 | 2025-09-15
في كربلاء.. مطالب شعبية بإنهاء نظام الدوام الثلاثي في المدارس والسبب تراجع جودة التعليم!
02:35 | 2025-09-15
