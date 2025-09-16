هل سيشارك لامين جمال في مواجهة نيوكاسل؟

وبحسب صحيفة " " ، فإن غياب جمال عن الحصة التدريبية يجعل مشاركته في مواجهة الإنجليزي المقررة بعد غد الخميس ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا شبه مستحيلة من الناحية الفنية.ومن المقرر أن يعلن مدرب برشلونة غدا الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المسافرين لمواجهة ، على أن تغادر البعثة إلى إنجلترا ظهرا.وشهدت تدريبات برشلونة اليوم عودة لاعب الوسط الهولندي دي يونغ بعد تعافيه من إصابته، ليشارك بشكل طبيعي مع المجموعة.يذكر أن لامين جمال عاد من معسكر المنتخب الإسباني وهو يعاني من آلام في منطقة العانة، مما حال دون مشاركته في مباراة الأخيرة بالدوري الإسباني.ورغم إصابته، شارك جمال في مباراتي المنتخب الإسباني، وهو ما أدى وفقا لما أكد عليه المدرب ، إلى تفاقم حالته الصحية، ما جعل عودته للملعب تتطلب وقتا إضافيا للتعافي.