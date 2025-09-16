الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540874-638936372482355332.jpeg
تصفيات المونديال.. تغيير ملعب مباراة صربيا وألبانيا بسبب مخاوف أمنية
رياضة
2025-09-16 | 12:18
56 شوهد
نُقلت مباراة صربيا وألبانيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى
كأس العالم
2026 من
بلغراد
إلى مدينة جنوبية
أصغر
على خلفية مخاوف أمنية، وفقاً لما أعلنه
الاتحاد الصربي لكرة القدم
في وقت متأخر الاثنين.
ووافق
الاتحاد الأوروبي
على الطلب
الصربي
بتغيير مكان إقامة المباراة المقررة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) من العاصمة إلى مدينة ليسكوفاتش بموافقة ألبانيا أيضاً.
وقال
الاتحاد الصربي
في بيان: "السبب الرئيسي هو الأمن، ليس فقط من أجل الجماهير، بل وقبل كل شيء من أجل اللاعبين وكل من يشارك في المباراة".
وأضاف البيان: "مثل هذه المباراة تحمل أعلى مستويات المخاطر وتتطلب سيطرة كاملة لمنع وقوع حوادث مثل تلك التي شهدناها في اللقاءات السابقة بين الفريق".
وقصد الاتحاد الصربي في كلامه المباراة التي جمعت البلدين في عام 2014، عندما حلّقت طائرة دون
طيار
تحمل علماً يروّج لـ"ألبانيا الكبرى" فوق أرض الملعب، مما أثار غضب الجماهير التي اقتحمت الملعب، وأدى ذلك إلى إلغاء المباراة.
ويصوّر العلم دولة ألبانية موسعة تضم
كوسوفو
، وهي المقاطعة التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008؛ الخطوة التي لا تعترف بها
بلغراد
.
وتظلّ دولة كوسوفو الصغيرة نقطة توتر مستمرة بين البلدين، بعد حرب دامية بين المقاتلين الألبان من أصول عرقية والقوات الصربية في الفترة من 1998 حتى 1999، انتهت بانسحاب بلغراد من كوسوفو.
وبعد المواجهة السابقة بين الفريقين في التصفيات في
تيرانا
التي انتهت بالتعادل السلبي، فرض
الاتحاد الدولي
(فيفا) عقوبات على ألبانيا بسبب سلوك الجماهير، على خلفية ما اعتبره «فيفا» أنه «سلوك تمييزي» إضافة إلى إشعال الألعاب النارية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
