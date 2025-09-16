رونالدو يغيب عن مران النصر قبل بداية المشوار الآسيوي

لا يعاني من إصابة، لكن صحيفة (اليوم) كتبت أن غياب جاء "بقرار فني" من مدرب النصر في ظل اتفاق سابق على حصوله على راحة.وأضافت الصحيفة: "رونالدو خارج مباراة الاستقلال وذلك بقرار فني من جانب المدرب لإراحته، خاصة مع وجود اتفاق منذ بداية الموسم على هذا الأمر".ومن المتوقع أن يحصل رونالدو على راحة في أغلب، أو ربما كل، مباريات النصر في دوري أبطال 2، بعدما أخفق العالمي في التأهل إلى المسابقة القارية الأبرز دوري أبطال آسيا للنخبة.وبدأ النصر الموسم الجديد للدوري السعودي بقوة، وتفوق 5-0 على التعاون، قبل أن ينتصر 2-0 على الخلود ويتصدر مبكراً المسابقة بالعلامة الكاملة.وعزز النصر تشكيلته هذا الموسم، وبات يملك العديد من البدائل الهجومية القوية، كما تعاقد مع جيسوس مدرب السابق لتزداد آماله في حصد لقب المسابقة لأول مرة منذ انتقاله إلى السعودية قبل أكثر من عامين.