هاري كين: سنلعب أمام تشيلسي بثقة كبيرة

ولم يُبدِ الرئيس السابق لبايرن ميونيخ وعضو منذ فترة طويلة، تفاؤلاً كبيراً بشأن حظوظ الفريق في البطولة الأوروبية هذا الموسم؛ إذ قال إن سيخوض دوري الأبطال "مثل (الذي يوجد في منتصف جدول الترتيب بالدوري)".واستمتع بطل أوروبا ست مرات بتجربة ناجحة، السبت الماضي، حينما سجل كين هدفين في الفوز 5-صفر على الصاعد ضمن منافسات الدوري، ليكون الفوز الثالث للفريق خلال ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم.لكن تقليص الفريق وفشل النادي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المستهدفين في الانتقالات جعلا جماهير بايرن تتساءل بشأن قدرة فريقهم على المنافسة بالشكل الكافي في البطولة الأوروبية.وقال كين في مؤتمر صحافي عندما سُئل عن تعليق هونيس: "نادٍ مثل بايرن يتوقع دائماً الفوز في كل مسابقة. لن أقول إننا مرشحون أقل حظاً، رغم أننا نلعب أمام أفضل الفرق في أوروبا".وأضاف: "الآن تبدأ رحلة طويلة، نأمل أن تستمر حتى شهر مايو (أيار). لا أريد أن أنظر إلى الأمام كثيراً فيما يتعلق بالانتصارات. نريد أن نحتل أعلى مركز ممكن في ترتيب مرحلة الدوري. وكل شيء يبدأ غداً".وتابع: "ندعم أنفسنا للفوز على أي فريق في أليانز أرينا. نشعر بأننا في حالة جيدة للغاية الآن. وإذا أردنا الفوز على ، فعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا. ستكون مباراة صعبة ورائعة. تشيلسي قدم أداء رائعاً في ويقدم هذا في الآن".ولم يحقق نجاحاً كبيراً في البطولة الأوروبية منذ آخر مرة فاز فيها باللقب في عام 2020؛ إذ تجاوز دور الثمانية مرة واحدة فقط في المواسم الخمسة الأخيرة.وقال المدرب فينسن كومباني إنه من غير المنطقي الحديث عن فرص التتويج باللقب في هذه المرحلة.وأضاف: "لنرَ ما سيحدث. من جانبنا، الجميع يتطلعون إلى ذلك بنسبة 100 في المائة. نريد الفوز بدوري الأبطال. يجب أن يكون هذا هو الهدف دائماً. لا أعتقد أن أي لاعب في بايرن لديه هدف أقل من ذلك".وتابع: "غداً هي المباراة الأولى وهذه هي المهمة الوحيدة الآن. يبقى الحلم ولكن مهمة الغد هي الأهم. نريد أن نوجد في المراكز الثمانية الأولى... غداً علينا أن نحاول الفوز بالمباراة الأولى".