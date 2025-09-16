مبابي يعادل رقم نيستلروي في دوري الأبطال

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، رفع مبابي رصيده إلى 56 هدفًا في 88 مباراة بدوري الأبطال، ليعادل حصيلة الهولندي الذي سجل العدد نفسه من الأهداف لكن في 73 مباراة فقط.وبذلك، أصبح نجم الجديد في المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة القارية، مقتربًا خطوة إضافية من كوكبة الأساطير الذين تركوا بصماتهم في البطولة الأوروبية الأعرق.