زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
الخميس المقبل.. اجتماع سوري إسرائيلي في باكو

رياضة

2025-09-16 | 16:35
الخميس المقبل.. اجتماع سوري إسرائيلي في باكو
المصدر:
روسيا اليوم
412 شوهد

أفادت وسائل إعلام دولية، الثلاثاء، بأن اجتماعا أمنيا بين سوريا وإسرائيل من المقرر أن يعقد في باكو عاصمة أذربيجان، يوم الخميس المقبل.

وفي غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن إسرائيل قدمت مقترحا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة.

وأوضح الموقع، أن مقترح الاتفاقية الأمنية يتضمن خريطة من دمشق إلى الجنوب الغربي حتى الحدود مع إسرائيل.

كما أشار إلى أن المقترح الإسرائيلي المقدم لسوريا يستند إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979.

وبيّن أن مقترح الاتفاقية الأمنية قدمته إسرائيل قبل أسابيع ولم ترد سوريا حتى الآن.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن سوريا تسرّع المحادثات مع إسرائيل، تحت ضغط أميركي، للتوصل إلى اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الآونة الأخيرة، لكنه لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.
اخترنا لك
اليوم.. الزوراء يبدأ رحلته الآسيوية من بوابة غوا الهندي
03:50 | 2025-09-17
مبابي: الريال قادر على الفوز بـ9 لاعبين
03:08 | 2025-09-17
مبابي يقود ريال مدريد لهزيمة مارسيليا في أبطال أوروبا
17:12 | 2025-09-16
مبابي يعادل رقم نيستلروي في دوري الأبطال
16:18 | 2025-09-16
اللجنة الأولمبية ترد على احتمال استبعاد "إسرائيل" من المنافسات
13:14 | 2025-09-16
رونالدو يغيب عن مران النصر قبل بداية المشوار الآسيوي
13:11 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
38.48%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
18.75%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
11.81%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
11.53%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10.1%
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
9.34%
14:26 | 2025-09-15
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
14:26 | 2025-09-15
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
Play
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
Play
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
Play
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
Play
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر
Play
بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر
07:12 | 2025-09-16
بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)
Play
بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)
05:41 | 2025-09-16
شاهد بالفيديو.. الجسر المعلق وسط بغداد يختنق
Play
شاهد بالفيديو.. الجسر المعلق وسط بغداد يختنق
04:35 | 2025-09-16
إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)
Play
إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)
16:02 | 2025-09-15
"غرامة" تدفع سائق تكتك لحرق عجلته في بغداد (فيديو)
Play
"غرامة" تدفع سائق تكتك لحرق عجلته في بغداد (فيديو)
15:20 | 2025-09-15
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
Play
بآية من القرآن الكريم.. هكذا اختتم طالب دراسات عليا مناقشته!
07:36 | 2025-09-15
