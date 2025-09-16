الخميس المقبل.. اجتماع سوري إسرائيلي في باكو

وفي غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن قدمت مقترحا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة.وأوضح الموقع، أن مقترح الاتفاقية الأمنية يتضمن خريطة من دمشق إلى حتى الحدود مع إسرائيل.كما أشار إلى أن المقترح الإسرائيلي المقدم لسوريا يستند إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع عام 1979.وبيّن أن مقترح الاتفاقية الأمنية قدمته إسرائيل قبل أسابيع ولم ترد حتى الآن.وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن سوريا تسرّع المحادثات مع إسرائيل، تحت ضغط أميركي، للتوصل إلى اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الآونة الأخيرة، لكنه لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.