مبابي: الريال قادر على الفوز بـ9 لاعبين

صرح مبابي عبر قناة (كانال بلس) الفرنسية "لم أتفاجأ بأداء مارسيليا، لأنني أعرف الفريق جيدا، وشاهدت جميع مبارياته هذا الموسم، وأعرف جيدا".أضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، كنا متماسكين، وخلقنا الفرص، ولكن افتقرنا إلى الفاعلية، ثم تقدم بهدف نتيجة خطأ، لكن نجحنا في إدراك التعادل".وتابع "بذلنا جهدا أكبر في الشوط الثاني، ولعبنا بنقص عددي، ولكن في برنابيو، تبقى فرصتنا قائمة في الفوز بعشرة لاعبين أو حتى 9 لاعبين".وأشار النجم الفرنسي الدولي "لقد حصلنا على ركلة جزاء ثانية، وسجلنا، ونحن سعداء بانطلاقتنا في دوري أبطال أوروبا".وتطرق للمناوشات مع باليردي، مدافع مارسيليا، متما تصريحاته "لقد اعتدت على ذلك مع الكثير من المدافعين، فهم يفعلون ذلك من أجل تشتيتي، ولكن أنا في حالة تركيز دائمة، وسجلت الليلة هدفين، وفزنا بالمباراة، وحققت رجل المباراة".