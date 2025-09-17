Alsumaria Tv
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
المزيد
اليوم.. الزوراء يبدأ رحلته الآسيوية من بوابة غوا الهندي

رياضة

2025-09-17 | 03:50
اليوم.. الزوراء يبدأ رحلته الآسيوية من بوابة غوا الهندي
105 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يبدأ فريق الزوراء لكرة القدم رحلته في بطولة دوري أبطال آسيا (2) (منطقة غرب القارة)، اليوم الأربعاء بملاقاة غوا الهندي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً النصر السعودي واستقلول دوشنبه الطاجيكي، وذلك عند الساعة الرابعة و(45) دقيقة بتوقيت العاصمة بغداد.

ويتطلع النوارس لانطلاقة مثالية في مستهل مشواره الآسيوي، من خلال تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية، والبحث عن النقاط الثلاث التي تؤهله للمنافسة بقوة في المجموعة الرابعة، إذ تنتظره مواجهة صعبة في ملعبه لحساب الجولة الثانية أمام النصر السعودي المدجج بنجوم العالم على غرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس والجوهرة الأفريقية ساديو ماني والإسباني إينيغو مارتينيز والفرنسي كومان والكرواتي بروزوفيتش.

وأكد مدرب الزوراء عبد الغني شهد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن حسابات دور المجموعات تختلف عن الأدوار الإقصائية، مشدداً على احترامه لفريق غوا الهندي ومدربه، مبيّناً أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز وتقديم مستوى يليق بتاريخ النادي وجماهيره.

وأضاف أن أجواء مدينة غوا مثالية، مشيراً إلى أن تأهل الفريق الهندي بعد تجاوزه السيب العُماني يعكس أنه فريق منظم وقوي. وبيّن أن ظروف الفريقين متشابهة نتيجة عدم انطلاق الدوريات المحلية، لافتاً إلى أن الزوراء خاض أربع مباريات تجريبية ونجح في الحفاظ على الانسجام بفضل استمرارية أغلب عناصر الموسم الماضي.

وختم شهد بالقول إن الملاك التدريبي يمتلك معلومات كافية عن المنافس، وسيعمل على تطبيق الأسلوب الأنسب لطبيعة اللقاء.

ونشط الزوراء في الانتقالات الصيفية وعزّز صفوفه بأسماء مميزة من المحليين والمحترفين حسب رغبة المدرب، الذي يطمح لقيادة القلعة البيضاء إلى العودة لمنصات التتويج بعد سنوات عجاف.

وأبرز صفقات النوارس بالميركاتو الصيفي كانت التعاقد مع البحريني مهدي الحميدان والثلاثي الأردني نزار الرشدان وعبد الله نصيب ورزق بن هاني، إضافة إلى ضرغام إسماعيل ومحمد قاسم وأكام هاشم والحارس حسين حسن.

يشار إلى أن الزوراء سيرتدي اليوم الزي الأبيض الكامل، بينما سيلعب حارس المرمى باللون الأسود، أما غوا الهندي فسيدخل المباراة بالزي البرتقالي الكامل، وحارس مرماه بالقميص الأخضر.
