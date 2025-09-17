دهوك يتعاقد مع المهاجم السنغالي سامبو لتعزيز خط الهجوم

وأوضح مدير للنادي شفان محمد، أن "التعاقد جاء بناءً على توصية مباشرة من المدرب البرازيلي فارياس، الذي تابع مسيرة اللاعب بشكل دقيق ورأى فيه عنصراً قادراً على إحداث الفارق بفضل خبرته وإمكاناته"، مشيراً إلى أن "الجهاز الفني يعلّق آمالاً كبيرة على أن يكون سامبو إضافة نوعية لخط الهجوم"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأكد أن "المهاجم يعدّ من الأسماء اللامعة في القارة الأفريقية، إذ سبق له التتويج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا وكذلك الدوري ، فضلاً عن خوضه تجارب احترافية مع أندية في وإيران، ما أكسبه سمعة طيبة بوصفه من المهاجمين البارزين بقدراتهم التهديفية العالية وحسهم الهجومي الواضح".يُشار إلى أن كان قد خسر مباراته الافتتاحية في الجولة الأولى أمام فريق بهدف دون رد، وهو يستعد الآن لمواجهة مرتقبة أمام الشرطة يوم الأحد المقبل على أرضية ، حيث يطمح أن يسهم الوافد الجديد في تعزيز فرص الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن وتمنحه دفعة معنوية في الجولات المقبلة.