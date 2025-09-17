رئيس الليغا: سنشاهد نجوم العراق في الدوري الإسباني

وقال في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن هذا الأمر يحتاج بعض الوقت، ويحتاج " لتغيير بعض العقليات والثقافات السائدة"، ورغم ذلك، "نحن قطعنا خطوات مهمة حتى الآن"، على حد وصفه.وتابع: أن "كرة القدم العراقية مهمة جدا ولها قدرة تنافسية ذات جودة عالية، ولدى لاعبون بجودة عالية، ويستحقون تلقي رواتب مرتفعة تعكس الجودة العالية".وأضاف: "هناك مجال لتحسين إدارة الأندية العراقية، وهناك لاعبون بإمكانهم المنافسة في دوريات مهمة جدا، وبالتالي من المهم تشكيل هيكلة مهنية للدوري وهو ما نعمل عليه مع ".