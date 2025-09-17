ميسي يحقق إنجازا نادرا بالدوري الأمريكي

والتقى الفريقان قبل عدة أيام في الدوريات، في مباراة خسرها ميسي ورفاقه بثلاثية دون رد، وشهدت شجارا عنيفا من طرف الأوروغواياني المخضرم مع عناصر سياتل ساوندرز.وأسفر هذا الاشتباك عن عقوبة مزدوجة رادعة ضد بإيقافه 6 مباريات في كأس الدوريات ونصفها على مستوى الدوري المحلي وفق ما أعلنته رابطة لكرة القدم لاحقا.قدم ميسي البالغ 38 عاما الذي تألق سابقا مع برشلونة الإسباني وقاد منتخب إلى لقب 2022، تمريرة حاسمة لزميله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 12، قبل أن يعزز التقدم بنفسه (41).وأضاف إيان فراي هدفا ثالثا في الدقيقة 52 مانحا التقدم 3-0 لصالح ، قبل تقليص سياتل الفارق من خلال لاعب خط الوسط المكسيكي أوبيد فارغاس في الدقيقة 69 من عمر المباراة.وحسب موقع الدوري الأمريكي الرسمي، بات ميسي خامس لاعب في تاريخ البطولة يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال موسمين على التوالي، بعد أن سبقه إلى الإنجاز ذاته 4 لاعبين على رأسهم الإسباني ديفيد فيا وكذلك الإنجليزي برادلي رايت فيليبس.ورفع ميسي رصيده لـ20 هدفا في وصافة جدول ترتيب هدافي المسابقة خلف سام سوريدج لاعب ناشفيل المتفوق على نجم الفرنسي السابق بفارق هدف وحيد فقط.من جانبه، قال الأرجنتيني ماسكيرانو مدرب إنتر عن الفوز إنه "كان مهما للغاية تحقيق الفوز على منافس قوي حرمنا من فرصة التتويج بلقب قبل أسبوعين من الآن. فهمنا ذلك بأفضل طريقة ولعبنا المباراة على النحو الأمثل".وتقدم ميامي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بإجمالي 49 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة وبفارق 8 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر على مستوى .وتابع: "لدينا 7 مباريات نهائية متبقية وهدفنا هو الفوز بها لإنهاء المرحلة الأولى من المجموعة الشرقية في صدارة جدول الترتيب. هذا يرفع سقف التوقعات لدينا ويدعونا لأن نكون أكثر حدة، وأن نكون دائما على أهبة الاستعداد لما هو قادم".في المقابل، تجمد رصيد فريق سياتل ساوندرز عند 45 نقطة في المركز الرابع بالمنطقة الغربية، مع 12 انتصارا و8 هزائم و9 تعادلات، مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن لوس أنجلوس الخامس.