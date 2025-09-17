كشف التشخيص الاولي لإصابة أرنولد ومدة غيابه

وشارك كأساسي في المباراة التي انتهت بفوز الميرنغي "2-1"، ولكنه لم يتمكن إلا من اللعب لمدة 4 دقائق فقط قبل أن يضطر لمغادرة أرضية الملعب.وعانى من إصابة عضلية مفاجِئة، حيث سقط على أرض الملعب، دون تدخل من أحد؛ ما استدعى تواجد الطاقم الطبي لريال في الملعب، حيث تعامل مع الظهير الإنجليزي.وبدت إصابة أرنولد قوية لدرجة أجبرته على مغادرة الملعب، حيث اضطر المدرب إلى استبداله بزميله .وقال النادي في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا من قبل ، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى".ولم يحدد مدة غياب اللاعب، لكن التقارير أشارت إلى أنه سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة.