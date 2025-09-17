محمد كاصد.. مسيرة حافلة بالعطاء وروح الفريق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540951-638937064184117819.jpeg
محمد كاصد.. مسيرة حافلة بالعطاء وروح الفريق
رياضة
2025-09-17 | 07:46
204 شوهد
يُعد
محمد كاصد
أحد أبرز الأسماء في تاريخ حراسة مرمى المنتخب العراقي، حيث قدم أداءً مميزًا وحماية قوية للعرين العراقي على مر السنوات. كان له حضور مميز في العديد من المحافل الدولية، وأبرزها مشاركته في
بطولة كأس القارات
2009، التي كانت محطة بارزة في مسيرته.
خلال البطولة، تألق كاصد بشكل لافت، حيث حافظ على مرماه من الأهداف باستثناء هدف واحد سجله المنتخب الإسباني
بطل
العالم في ذلك الوقت. هذا الأداء المتميز منح
محمد كاصد
لقب ثاني أفضل حارس في البطولة، متفوقًا على العديد من الحراس العالميين، أبرزهم الحارس الإسباني
إيكر كاسياس
.
لم يتوقف تألق كاصد عند هذا الحد، فقد استمر في
قيادة الدفاع
عن مرمى
المنتخب الوطني
لسنوات طويلة، محققًا العديد من الإنجازات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم العراقية. وفي عام 2022، أعلن محمد كاصد اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة ومليئة بالعطاء.
ورغم مشاركته في
بطولة الخليج
لقدامى اللاعبين التي أقيمت في
الكويت
، لم يتأثر محمد كاصد بعدم مشاركته في المباريات، بل أظهر روحًا رياضية عالية من خلال دعمه وتشجيعه لزميله
الحارس نور صبري
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
روسيا.. إطلاق أول حافلة ترام مسيرة
05:50 | 2025-09-04
نجم بايرن ميونخ يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة
11:43 | 2025-07-22
بعد مسيرة رياضية حافلة.. "الغزال الأسود" ضحية قناص إسرائيلي
03:47 | 2025-08-09
مالك حافلة سياحية يناشد حكومة الاقليم بتعويضه بعد تضرر حافلته بمواجهات السليمانية امس
07:02 | 2025-08-23
محمد
كاصد
بطولة كأس القارات
الحارس نور صبري
المنتخب الوطني
قيادة الدفاع
بطولة الخليج
كأس القارات
إيكر كاسياس
بطولة كأس
+A
-A
اخترنا لك
كشف التشخيص الاولي لإصابة أرنولد ومدة غيابه
07:22 | 2025-09-17
ميسي يحقق إنجازا نادرا بالدوري الأمريكي
06:00 | 2025-09-17
رئيس الليغا: سنشاهد نجوم العراق في الدوري الإسباني
04:50 | 2025-09-17
دهوك يتعاقد مع المهاجم السنغالي سامبو لتعزيز خط الهجوم
04:36 | 2025-09-17
الكشف عن الموعد الأقرب لعودة يامال للملاعب
04:20 | 2025-09-17
اليوم.. الزوراء يبدأ رحلته الآسيوية من بوابة غوا الهندي
03:50 | 2025-09-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
38.28%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
19.63%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.98%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
محليات
10%
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10:43 | 2025-09-15
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
اقتصاد
9.65%
09:18 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
09:18 | 2025-09-16
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
محليات
9.46%
14:26 | 2025-09-15
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
14:26 | 2025-09-15
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر
07:12 | 2025-09-16
بمعول الاستثمار تُهدمُ الحدائقُ العامةُ.. منطقة اليرموك شاهدة على الحادثة (فيديو)
05:41 | 2025-09-16
شاهد بالفيديو.. الجسر المعلق وسط بغداد يختنق
04:35 | 2025-09-16
إحباط محاولة انتحار رجل في كربلاء (فيديو)
16:02 | 2025-09-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.