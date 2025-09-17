محمد كاصد.. مسيرة حافلة بالعطاء وروح الفريق

خلال البطولة، تألق كاصد بشكل لافت، حيث حافظ على مرماه من الأهداف باستثناء هدف واحد سجله المنتخب الإسباني العالم في ذلك الوقت. هذا الأداء المتميز منح لقب ثاني أفضل حارس في البطولة، متفوقًا على العديد من الحراس العالميين، أبرزهم الحارس الإسباني .لم يتوقف تألق كاصد عند هذا الحد، فقد استمر في عن مرمى لسنوات طويلة، محققًا العديد من الإنجازات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم العراقية. وفي عام 2022، أعلن محمد كاصد اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة ومليئة بالعطاء.ورغم مشاركته في لقدامى اللاعبين التي أقيمت في ، لم يتأثر محمد كاصد بعدم مشاركته في المباريات، بل أظهر روحًا رياضية عالية من خلال دعمه وتشجيعه لزميله .