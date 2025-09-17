ريال مدريد يخسر خدمات ارنولد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540971-638937161853638373.png
ريال مدريد يخسر خدمات ارنولد
رياضة
2025-09-17 | 10:28
128 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تلقى
ريال مدريد
ضربة قوية اليوم الأربعاء بعد تأكيد غياب ظهيره الأيمن الإنجليزي
ترينت ألكسندر أرنولد
، بسبب إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أسابيع.
وأعلن
النادي الملكي
في بيان رسمي عبر موقعه "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي اليوم على اللاعب
ترينت ألكسندر أرنولد
، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا".
وبحسب تقارير إسبانية، فإن الإصابة تتطلب فترة تعافي تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني غياب
أرنولد
عن مباريات حاسمة محليا وأوروبيا خلال الفترة المقبلة.
وجاءت الإصابة خلال أول ظهور أوروبي لأرنولد مع
ريال مدريد
، في المباراة التي فاز بها الفريق الملكي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
وبعد مرور 3 دقائق فقط من بداية اللقاء، سقط الظهير الإنجليزي على أرضية الملعب وهو يمسك بفخذه الأيسر، متألما من ألم حاد في الجزء الخلفي من عضلة الفخذ.
وعلى الفور، تدخل الجهاز الطبي، وأجريت لأرنولد فحوصات ميدانية سريعة أكدت عجزه عن استكمال المباراة.
وأجبر المدرب
تشابي ألونسو
على إجراء تبديل مبكر وغير مخطط له، حيث دفع بالمدافع المخضرم
داني كارفاخال
بديلًا للظهير الإنجليزي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رسمياً.. باير ليفركوزن يظفر بخدمات قائد ريال مدريد
12:26 | 2025-08-26
ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام ريال سوسييداد
12:58 | 2025-09-13
مرصد اقتصادي: العراق يخسر أكثر من 11 مليون دولار يومياً
06:13 | 2025-09-13
العراق يخسر أمام نيوزيلندا في افتتاح كأس آسيا للسلة
06:06 | 2025-08-05
ريال
مدريد
ترينت ألكسندر أرنولد
ألكسندر أرنولد
السومرية نيوز
النادي الملكي
داني كارفاخال
تشابي ألونسو
سومرية نيوز
ريال مدريد
+A
-A
اخترنا لك
اسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم
12:48 | 2025-09-17
ضربة ثلاثية لبرشلونة قبيل موقعة نيوكاسل
12:11 | 2025-09-17
بمشاركة توم برادي.. موسم الرياض يستضيف حدثًا عالميًا لكرة القدم الأمريكية
11:11 | 2025-09-17
محمد كاصد.. مسيرة حافلة بالعطاء وروح الفريق
07:46 | 2025-09-17
كشف التشخيص الاولي لإصابة أرنولد ومدة غيابه
07:22 | 2025-09-17
ميسي يحقق إنجازا نادرا بالدوري الأمريكي
06:00 | 2025-09-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
37.72%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
19.67%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
13.5%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
اقتصاد
10.04%
09:18 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
09:18 | 2025-09-16
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
9.55%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
محليات
9.52%
14:26 | 2025-09-15
بالصور.. ساحة النسور بعد افتتاحها اليوم
14:26 | 2025-09-15
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
مصرع سائق شاحنة بحادث سير في البصرة
13:24 | 2025-09-17
أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع
12:43 | 2025-09-17
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
10:24 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.