ضربة ثلاثية لبرشلونة قبيل موقعة نيوكاسل
رياضة
2025-09-17 | 12:11
91 شوهد
يتصدر الإسباني
لامين يامال
، لاعب برشلونة الإسباني، ضربة ثلاثية تلقاها فريقه قبل بداية
مشواره
ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيفقد برشلونة خدمات نجمه الشاب
لامين يامال
في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه
نيوكاسل يونايتد
الإنجليزي (الخميس) في الجولة من مرحلة الدوري للمسابقة على ملعب "
سانت جيمس
بارك"..
وتم الإعلان عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا بقيادة المدرب الألماني
هانز فليك
صباح الأربعاء، قبيل صعود اللاعبين إلى الطائرة لملاقاة فريق المدرب إيدي هاو.
ولم يكن يامال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح 6-0 على
فالنسيا
بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يبقى صاحب الـ18 عاما في برشلونة لرفع لياقته البدنية قبل مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ضد خيتافي يوم الأحد المقبل، حيث تحوم الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في تلك المباراة أيضا.
وسيكون البرازيلي رافينيا الأقرب لتعويض غياب لامين يامال في مركز الجناح الأيمن، على أن يشارك
ماركوس راشفورد
كجناح
أيسر
.
في المقابل، استعاد برشلونة خدمات لاعب الوسط الهولندي
فرينكي
دي يونغ، الذي كان تعرض للإصابة في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب مشكلة في الفخذ، لكنه أصبح جاهزا للمشاركة أمام
نيوكاسل
.
ولم يسافر الظهير الأيسر
أليخاندرو بالدي
ولاعب الوسط غافي، حيث لا يزال الثنائي الإسباني يتعافيان من الإصابة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
يامال
برشلونة
نيو كاسل
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
أليخاندرو بالدي
ماركوس راشفورد
لامين يامال
سانت جيمس
هانز فليك
أليخاندرو
