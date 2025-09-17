ضربة ثلاثية لبرشلونة قبيل موقعة نيوكاسل

وسيفقد برشلونة خدمات نجمه الشاب في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه الإنجليزي (الخميس) في الجولة من مرحلة الدوري للمسابقة على ملعب " بارك"..وتم الإعلان عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا بقيادة المدرب الألماني صباح الأربعاء، قبيل صعود اللاعبين إلى الطائرة لملاقاة فريق المدرب إيدي هاو.ولم يكن يامال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح 6-0 على بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.ومن المقرر أن يبقى صاحب الـ18 عاما في برشلونة لرفع لياقته البدنية قبل مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ضد خيتافي يوم الأحد المقبل، حيث تحوم الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في تلك المباراة أيضا.وسيكون البرازيلي رافينيا الأقرب لتعويض غياب لامين يامال في مركز الجناح الأيمن، على أن يشارك كجناح .في المقابل، استعاد برشلونة خدمات لاعب الوسط الهولندي دي يونغ، الذي كان تعرض للإصابة في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب مشكلة في الفخذ، لكنه أصبح جاهزا للمشاركة أمام .ولم يسافر الظهير الأيسر ولاعب الوسط غافي، حيث لا يزال الثنائي الإسباني يتعافيان من الإصابة.