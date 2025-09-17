اسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم

وتعد إسبانيا، بطلة أوروبا، المرشحة الأوفر حظا للفوز بلقب مونديال 2026 وفقا لشركات المراهنات، وهي في طريقها لحجز مقعدها في البطولة بعد تحقيقها فوزين من أصل مباراتين في بداية التصفيات الأوروبية.لكن ثمة اقتراحات بدأت تطفو على السطح بانسحاب منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي من احتجاجا، في حال تأهلت وشاركت في البطولة.وتحتل إسرائيل حاليا المركز الثالث في مجموعتها المؤهلة، لكن لديها فرصة حقيقية لحجز مقعد في الملحق على الأقل حيث تتخلف حاليا بست نقاط عن ، متصدرة المجموعة.ويتأهل بطل المجموعة فقط إلى كأس العالم تلقائيا، مع إمكانية حصول صاحب المركز الثاني على مكان في الملحق اعتمادا على النتائج في المجموعات الأخرى.وألمح باتشي لوبيز، المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في الإسباني، إلى أن الحكومة قد تصوت لصالح مقاطعة كأس العالم المقبلة إذا تأهلت إسرائيل وسمح لها بالمشاركة.ودعا لوبيز الاتحادات الرياضية إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات، بسبب حربها في قطاع غزة تماما كما حدث مع التي منعت من المشاركة في المسابقات الدولية من قبل " " والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وعندما سئل عما إذا كانت إسبانيا ستقدم على الانسحاب في حال مشاركة إسرائيل في كأس العالم المقبلة، قال لوبيز في تصريح لإذاعة "COPE": "سندرس الأمر لاحقا.. ويمكن تقديم طلب في الوقت المناسب إذا لم يتخذ أي إجراء ضد إسرائيل".كما دعت بيلار أليغريا، المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الرياضة إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.وقالت في هذا السياق: "الرياضة ليست ولا يمكن أن تكون جزيرة منفصلة عما يحدث في العالم الحقيقي، خاصة عندما يخبرنا هذا الواقع بانتهاك حقوق الإنسان".وفي تصريحات سابقة هذا الأسبوع، دعا الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية الدولية بسبب حربها في قطاع غزة.وأوضح سانشيز لممثلي حزبه الاشتراكي: "لا يمكن لإسرائيل أن تواصل استخدام أي منصة دولية لتبييض صورتها".وحتى الآن، لم يصدر الاتحاد (فيفا) ولا (يويفا) أي رد علني على تصريحات سانشيز ولوبيز وأليغريا.وفي السياق ذاته، صادق والتلفزيون الإسبانية (RTVE) مؤخرا على قرار يقضي بانسحاب إسبانيا من مسابقة "يوروفيجن 2026"، إذا لم يتم استبعاد إسرائيل منها، وهو موقف تبنته أيضا دول مثل هولندا وإيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا.