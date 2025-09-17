مبابي يغيب عن حفل "الكرة الذهبية".. لهذا السبب

وصرح مبابي وفق "سي بي سي" سبورت، الثلاثاء، عقب فوز فريقه على مارسيليا بهدف مقابل واحد في دوري أبطال أوروبا: "للفوز بهذه الجائزة يجب أن تفوز بالألقاب ويجب علي مساعدة فريقي للفوز، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".وأضاف: "سأكون سعيدا إذا فاز بالجائزة لأنه صديقي، ودعمته منذ البداية، سأتابع الحفلة على التلفاز وأتمنى أن يفوز".وفي وقت سابق، قال قائد المنتخب الفرنسي، أنه صوت لمواطنه للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا العام.وذكرت شبكة "جي إف إف إن" الفرنسية، أن النجم سيغيب رفقة جميع لاعبي التزاما بقرار بمقاطعة الحفل، اعتراضا على عدم فوز البرازيلي بالجائزة في العام الماضي.وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، أغسطس الماضي، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا المرشحين للحصول على لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين فقط، هما ، ظهير أيمن الفرنسي، والمصري ، جناح أيمن فريق الإنجليزي، وتواجد في القائمة أيضا 8 لاعبين آخرين من بخلاف حكيمي.