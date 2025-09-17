إسحاق ناظر يفجر مفاجأة في بطولة العالم لألعاب القوى

واستغل ناظر، الذي يحمل الجنسية وينحدر من أصول مغربية، هدوء إيقاع السباق في بدايته، قبل أن يطلق العنان لسرعته في المراحل الأخيرة، ليتفوق بفارق ضئيل بلغ جزئين من الثانية فقط على البريطاني جيك ويتمان، العالم عام 2022.وأنهى ناظر (26 عاما) السباق بزمن قدره 3 دقائق و34.10 ثانية، فيما حل الكيني رينولد تشيريوت في المركز الثالث بزمن 3:34.25.وما جعل هذا الإنجاز مذهلا أكثر، أن ناظر لم يسبق له التأهل إلى أي بطولة كبرى من قبل وأكبر إنجازاته السابقة كان فوزه بسباق "دريم مايل" في خلال يونيو الماضي.وإسحاق ناظر هو ابن شقيق المهاجم السابق حسن ناظر، الذي مثل المنتخب المغربي في تسعينيات الماضي.ويعد سباق 1500 متر من السباقات التي يتفوق فيها المغاربة تاريخيا، حيث لا يزال المغربية هشام الكروج يحمل الرقم القياسي العالمي فيه منذ عام 1998، بزمن قياسي بلغ 3:26.00 دقيقة.