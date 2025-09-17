إسحاق ناظر يفجر مفاجأة في بطولة العالم لألعاب القوى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
10:15 PM
الى
11:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541015-638937363921227157.jpg
إسحاق ناظر يفجر مفاجأة في بطولة العالم لألعاب القوى
رياضة
2025-09-17 | 16:06
المصدر:
روسيا اليوم
226 شوهد
فجر
إسحاق
ناظر مفاجأة مدوية بالفوز بذهبية سباق 1500 متر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات
بطولة العالم
لألعاب القوى المقامة في العاصمة اليابانية
طوكيو
.
واستغل ناظر، الذي يحمل الجنسية
البرتغالية
وينحدر من أصول مغربية، هدوء إيقاع السباق في بدايته، قبل أن يطلق العنان لسرعته في المراحل الأخيرة، ليتفوق بفارق ضئيل بلغ جزئين من الثانية فقط على البريطاني جيك ويتمان،
بطل
العالم عام 2022.
وأنهى ناظر (26 عاما) السباق بزمن قدره 3 دقائق و34.10 ثانية، فيما حل الكيني رينولد تشيريوت في المركز الثالث بزمن 3:34.25.
وما جعل هذا الإنجاز مذهلا أكثر، أن
إسحاق
ناظر لم يسبق له التأهل إلى أي بطولة كبرى من قبل وأكبر إنجازاته السابقة كان فوزه بسباق "دريم مايل" في
أوسلو
خلال يونيو الماضي.
وإسحاق ناظر هو ابن شقيق المهاجم
المغربي
السابق حسن ناظر، الذي مثل المنتخب المغربي في تسعينيات
القرن
الماضي.
ويعد سباق 1500 متر من السباقات التي يتفوق فيها المغاربة تاريخيا، حيث لا يزال
الأسطورة
المغربية هشام الكروج يحمل الرقم القياسي العالمي فيه منذ عام 1998، بزمن قياسي بلغ 3:26.00 دقيقة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
تقرير يفجر مفاجأة بشأن كهرباء العراق
11:06 | 2025-08-18
فيديو نادر يفجر مفاجأة بعد 35 عاماً: حسني مبارك وصدام حسين قبل غزو الكويت!
03:52 | 2025-08-03
نجل رونالدو يفجر مفاجأة: يامال أفضل من والدي
17:22 | 2025-07-14
اليوم.. منتخب ألعاب القوى العراقي يبدأ رحلته في الهند ضمن استعداداته لبطولة العالم
06:12 | 2025-08-10
إسحاق ناظر
بطولة العالم لألعاب القوى
بطولة العالم
البرتغالية
البرتغالي
الأسطورة
البرتغال
المغربي
اليابان
المقام
+A
-A
اخترنا لك
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
18:36 | 2025-09-17
مبابي يغيب عن حفل "الكرة الذهبية".. لهذا السبب
14:40 | 2025-09-17
اسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم
12:48 | 2025-09-17
ضربة ثلاثية لبرشلونة قبيل موقعة نيوكاسل
12:11 | 2025-09-17
بمشاركة توم برادي.. موسم الرياض يستضيف حدثًا عالميًا لكرة القدم الأمريكية
11:11 | 2025-09-17
ريال مدريد يخسر خدمات ارنولد
10:28 | 2025-09-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
36.42%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
19.19%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
14.14%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
10.66%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
اقتصاد
9.93%
09:18 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
09:18 | 2025-09-16
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
دوليات
9.67%
09:05 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
09:05 | 2025-09-17
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
مصرع سائق شاحنة بحادث سير في البصرة
13:24 | 2025-09-17
أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع
12:43 | 2025-09-17
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
10:24 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.