في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو

ودخل أصحاب الأرض بقوة، وسجلوا هدفين في أول ست دقائق؛ حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة غيرت اتجاهها بعد تسديدة لمحمد صلاح من ركلة حرة، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع الهولندي ريان جرافينبرخ (6).ورفع صلاح رصيده إلى 52 هدفا في 99 مباراة بدوري الأبطال، متجاوزا الفرنسي (51 هدفًا في 115 مباراة).ورغم سيطرة ، قلص ماركوس يورينتي النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3) بعد تبادل رائع للكرة مع .وفي الدقيقة 81 عاد يورينتي ليهز الشباك مجددًا بتسديدة قوية مانحًا التعادل لفريقه.وكثف ليفربول ضغطه في الدقائق الأخيرة، وأضاع الثنائي الدفاعي إبراهيما كوناتي وفيرجيل فرصتين خطيرتين من ركلات ركنية (85 و89)، لكن القائد فان دايك عوض ذلك بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 برأسية رائعة من ركلة ركنية نفذها .