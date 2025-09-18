بمواجهات "نارية".. الجولة الثانية من دوري نجوم العراق تنطلق غداً الجمعة

البداية ستكون من الدولي، حيث يسعى فريق غزلان البادية إلى لملمة أوراقه وتعويض خسارته الافتتاحية أمام أربيل (2 - 3)، عندما يلاقي ضيفه المنتشي بفوز ثمين حققه على أمانة (2 – 1) .بينما ستكون هناك قمة مبكرة تجمع زاخو بالقوة الجوية على أرض الأول، مواجهة يتوقع لها أن تكون عامرة بالإثارة واللمحات الفنية، عطفاً على ما يمتلكه الطرفان من عناصر محلية وأجنبية قادرة على صنع الفارق، لاسيما أن استهلوا مشوارهم بفوز شاق على بهدف دون رد.أربع مواجهات مرتقبة ستقام في اليوم الثاني، تتصدرها مباراة مع ، حيث يأمل ممثل في البناء على انتصاره الأول على الكهرباء (3 - 2)، بينما يسعى أبناء لتدارك عثرتهم أمام (1 – 3).وفي لقاء آخر يحتضنه ملعب الكرخ، يستضيف أصحاب الأرض فريق القاسم في مواجهة تبدو متكافئة بالنظر إلى تقارب المستويات. أما ملعب الجولان فسيكون مسرحاً لمباراة قوية تجمع والنفط، إذ يتطلع الكرماويون إلى مواصلة انطلاقتهم الموفقة بعد الفوز على دهوك، بينما يدخل النفط اللقاء بثقة عالية عقب تفوقه الكبير على القاسم بثلاثية نظيفة.وتُختتم مباريات السبت بقمة منتظرة على ملعب الفيحاء بين الميناء وأربيل، حيث يطمح السفانة إلى تعزيز بدايتهم الناجحة، بينما يسعى أربيل لتأكيد جاهزيته للمنافسة بعد انتصاره المثير على .