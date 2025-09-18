فضيحة تهريب كروية!.. 22 شخصًا ادعوا أنهم "لاعبو كرة قدم محترفين" في باكستان

ووفقًا لما نقله موقع "sports.ndtv" عن قناة "geo news
" الباكستانية
، فقد غادرت المجموعة من مطار سيالكوت إلى اليابان
، مدعية تمثيل فريق كرة قدم رسمي، إلا أن السلطات اليابانية شككت في صحة وثائقهم عند وصولهم، وأثبتت التحقيقات أن جميع المستندات مزورة، ليتم ترحيلهم فورًا إلى باكستان.
تدريبات على "تمثيل" أدوار لاعبي كرة قدم والعودة من اليابان
وصرّح متحدث باسم الـ"FIA" أن الأفراد تم تدريبهم على كيفية التصرف والظهور كمحترفين في كرة القدم، بما في ذلك اللباس والحركات والسلوكيات داخل المطارات، بهدف تعزيز غطائهم الرياضي المزيف.
وكشفت التحقيقات عن تورط رجل يدعى مالك وقاص، الذي قام بتسجيل نادٍ وهمي باسم "Golden Football Trial"، واستخدمه كواجهة لتنفيذ عمليات تهريب بشر.
وحسب التقرير، طلب وقاص 4 ملايين روبية باكستانية من كل فرد (نحو 14 ألف دولار) مقابل تهريبهم إلى الخارج. كما قام بتزوير وثائق متعددة، بينها خطابات دعم وهمية من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم
، ومستندات مزيفة من وزارة الخارجية
الباكستانية.
وقد ألقت وحدة التحقيقات المشتركة التابعة لـ"FIA" القبض على وقاص في 15 سبتمبر، وتم فتح تحقيق رسمي في القضية.
اعتراف بعملية سابقة مماثلة
وخلال الاستجواب، اعترف وقاص بإرساله 17 رجلًا إلى اليابان في يناير 2024 باستخدام الأسلوب نفسه، حيث تم تشكيل فريق كرة قدم وهمي واستغلاله كغطاء لتهريب البشر.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشن فيه السلطات الباكستانية حملة موسعة على المهاجرين غير الشرعيين، بدأت في نوفمبر
2023، واستهدفت بشكل خاص اللاجئين الأفغان الذين يعيشون بدون أوراق رسمية.
وحسب وزارة الداخلية
الباكستانية، تستضيف البلاد أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني، بينهم 1.7 مليون لا يحملون وثائق قانونية، بعضهم وُلدوا وعاشوا في باكستان طيلة حياتهم.