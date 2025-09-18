الصفحة الرئيسية
التالي
من الأخير
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541049-638937766356251638.jpg
7 مقاتلين عراقيين يبلغون المربع الذهبي في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي
رياضة
2025-09-18 | 03:16
63 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
واصل لاعبي
العراق
تألقهم في
بطولة العالم للشباب
بالمواي تاي الجارية أحداثها في العاصمة الإماراتية
أبو ظبي
، بعد ضمان تأهل سبعة مقاتلين جدد إلى الدور نصف النهائي، لترتفع حصيلة
المنتخب الوطني
إلى 12 نزالاً في المرحلة النهائية.
ففي وزن 38 كغم للفئة العمرية (12-13 سنة) حقق البطل
أبو الفضل
عباس انتصاراً مثيراً على الماليزي وان محمد، فيما تفوق
محمد سلام
المرشدي على الكندي
تايسون
غوبنز ضمن وزن 34 كغم للفئة ذاتها.
وقدم البطل رضا
قيصر
عرضاً قوياً وُصف بـ"النهائي المبكر" بعد أن تغلب بجدارة على الروسي
إيليا
ماكار في وزن 50 كغم (14-15 سنة). كما نجح
شهاب أحمد
في تجاوز الأوزبكي دافودخون غافورو في وزن 32 كغم (12-13 سنة).
وفي الفئة العمرية (10-11 سنة)، خطف مصطفى ياسر فوزاً ثميناً وبفارق نقطة واحدة على نظيره الإماراتي في وزن 32 كغم، بينما تغلب يوسف الدبي على الماليزي آدم ميخائيل في وزن 30 كغم، وأطاح علي
السوداني
باللبناني باسل سنان في وزن 34 كغم.
وبذلك يواصل المنتخب العراقي للشباب كتابة إنجاز جديد في البطولة العالمية، وسط نزالات قوية ومنافسات وصفت بالأشرس بين المتبارين، مع ترقب الجماهير لجولة الحسم في النهائيات المقبلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على منصةْX
منصةْX
7 مقاتلين عراقيين يبلغون المربع الذهبي
بطولة العالم للشباب بالمواي تاي
بطولة العالم للشباب
المنتخب الوطني
السومرية نيوز
بطولة العالم
سومرية نيوز
المواي تاي
محمد سلام
شهاب أحمد
