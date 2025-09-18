7 مقاتلين عراقيين يبلغون المربع الذهبي في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي

ففي وزن 38 كغم للفئة العمرية (12-13 سنة) حقق البطل عباس انتصاراً مثيراً على الماليزي وان محمد، فيما تفوق المرشدي على الكندي غوبنز ضمن وزن 34 كغم للفئة ذاتها.وقدم البطل رضا عرضاً قوياً وُصف بـ"النهائي المبكر" بعد أن تغلب بجدارة على الروسي ماكار في وزن 50 كغم (14-15 سنة). كما نجح في تجاوز الأوزبكي دافودخون غافورو في وزن 32 كغم (12-13 سنة).وفي الفئة العمرية (10-11 سنة)، خطف مصطفى ياسر فوزاً ثميناً وبفارق نقطة واحدة على نظيره الإماراتي في وزن 32 كغم، بينما تغلب يوسف الدبي على الماليزي آدم ميخائيل في وزن 30 كغم، وأطاح علي باللبناني باسل سنان في وزن 34 كغم.وبذلك يواصل المنتخب العراقي للشباب كتابة إنجاز جديد في البطولة العالمية، وسط نزالات قوية ومنافسات وصفت بالأشرس بين المتبارين، مع ترقب الجماهير لجولة الحسم في النهائيات المقبلة.