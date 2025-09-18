برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

– رياضة



يفتقد الإسباني خدمات نجمه لامين جمال في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه الإنجليزي، لكنه استعاد لاعبه الهولندي دي يونغ بعد تعافيه من الإصابة.





ولم يكن جمال ضمن المختارين، إذ يواصل الجناح الإسباني المتألق تعافيه من إصابة في منطقة العانة أجبرته على الغياب عن فوز برشلونة الكاسح بسداسية نظيفة على في الأحد الماضي.



موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل

تقام المباراة اليوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول على ملعب " بارك" في مدينة .



وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.



قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد:

bein sports 1

وبخلاف غياب جمال، الذي بدأ الموسم بقوة بإحرازه هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين في الدوري، قال برشلونة اليوم الأربعاء إن وغافي خارج التشكيلة أيضا إلى جانب الغائب منذ فترة طويلة مارك-أندريه ، لكن دي يونغ أصبح متاحا للمشاركة.



وودع برشلونة البطولة من الدور قبل النهائي الموسم الماضي بينما عاد نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في التأهل إلى نسخة الموسم الماضي.