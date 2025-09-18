الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541071-638937888536215446.jpg
بينها برشلونة ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
رياضة
2025-09-18 | 06:39
172 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تنطلق، اليوم الخميس الجولة الاولى من مباريات دوري أبطال أوروبا بإقامة ست مواجهات، أبرزها
نادي برشلونة
ومانشستر سيتي.
وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
إفي سي
كوبنهاجن
X
باير ليفركوزن
– 7.45 مساء – beIN Sports 3 HD
كلوب بروج
X
موناكو
– 7.45 مساء – beIN Sports 2 HD
مانشستر سيتي
X
نابولي
– 10 مساء – beIN Sports 2 HD
نيوكاسل
X برشلونة – 10 مساء- beIN Sports 1 HD
آينتراخت
فرانكفورت
X جالاتا سراي – 10 مساء – beIN Sports 3 HD
سبورتينج
لشبونة
X كايرات
ألماتي
– 10 مساء
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
دوري الابطال
مباريات
مواعيد
باير ليفركوزن
السومرية نيوز
مانشستر سيتي
نادي برشلونة
سومرية نيوز
كلوب بروج
فرانكفورت
السومرية
