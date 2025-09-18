من سيعوض مكان لامين في تشكيل فليك؟

ويستهل برشلونة في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس بمواجهة في ملعب سانت جيمس بارك.ويعاني برشلونة من عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزها لجناحه الموهوب إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن من سيلعب في الهجوم من بين والبولندي .ومن جانبها كشفت صحيفة " " في تقرير لها أن سيبدأ بشكل أساسي في موقعة سانت جيمس بارك بينما سيحل محل لامين يامال.وسيتواجد في حراسة المرمى خوان غارسيا وأمامه الفرنسي جوليس كوندي وباو كوبارسي والدنماركي أندرياس كريستنسين.وفي الوسط سيظهر جيرارد والهولندي دي يونغ وبيدري، بينما على الأطراف سيتواجد البرازيلي رافينيا إلى جانب يامال وبينهما فيرمين لوبيز وأمام الثلاثة ليفاندوفسكي.وجاء الاعتماد على ليفاندوفسكي بعد تألقه في فوز 6-0 على في الدوري يوم الأحد الماضي إلى جانب خبراته الأوروبية التي تفوق توريس.علماً بأن قائمة برشلونة لمواجهة شهدت كذلك غياب غافي وأليخاندرو بالدي بسبب عدم التعافي من الإصابة.تشكيل برشلونة المتوقع ضد نيوكاسلحراسة المرمى: خوان غارسيا.الدفاع: جيرارد مارتن وباو كوبارسي وجوليس كوندي وأندرياس كريستنسين.الوسط: وفرينكي دي يونغ.ثلاثي قبل المهاجم: رافينيا وماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز.مهاجم وحيد: روبرت ليفاندوفسكي.