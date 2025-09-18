من سيعوض مكان لامين في تشكيل فليك؟

ويستهل برشلونة مشواره
في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس بمواجهة نيوكاسل يونايتد
في ملعب سانت جيمس بارك.
ويعاني برشلونة من عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزها لجناحه الموهوب لامين يامال
إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن من سيلعب في الهجوم من بين فيران توريس
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي
.
ومن جانبها كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الإسبانية
في تقرير لها أن روبرت ليفاندوفسكي
سيبدأ بشكل أساسي في موقعة سانت جيمس بارك بينما سيحل ماركوس راشفورد
محل لامين يامال.
وسيتواجد في حراسة المرمى خوان غارسيا وأمامه الفرنسي جوليس كوندي وباو كوبارسي والدنماركي أندرياس كريستنسين.
وفي الوسط سيظهر جيرارد مارتن
والهولندي فرينكي
دي يونغ وبيدري، بينما على الأطراف سيتواجد البرازيلي رافينيا إلى جانب يامال وبينهما فيرمين لوبيز وأمام الثلاثة ليفاندوفسكي.
وجاء الاعتماد على ليفاندوفسكي بعد تألقه في فوز 6-0 على فالنسيا
في الدوري يوم الأحد الماضي إلى جانب خبراته الأوروبية التي تفوق توريس.
علماً بأن قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل
شهدت كذلك غياب غافي وأليخاندرو بالدي بسبب عدم التعافي من الإصابة.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد نيوكاسل
حراسة المرمى: خوان غارسيا.
الدفاع: جيرارد مارتن وباو كوبارسي وجوليس كوندي وأندرياس كريستنسين.
الوسط: بيدري
وفرينكي دي يونغ.
ثلاثي قبل المهاجم: رافينيا وماركوس راشفورد وفيرمين لوبيز.
مهاجم وحيد: روبرت ليفاندوفسكي.