بعد الهزيمة أمام بايرن.. نجم تشيلسي يقر بارتكاب أخطاء كبيرة

وذكرت (بي إيه ميديا) أن عاد للبطولة للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام ليقدم أداءً جيداً رغم النتيجة.وقال بالمر: "بصراحة، أعتقد أننا كنا نستحق الأفضل".وأضاف: "بدأنا بشكل جيد، وأعتقد أننا كان لدينا فرص مبكرة للتسجيل، لكن حينما ترتكب أخطاء كبيرة يكون من الصعب العودة إلى المباراة".وتابع : "افتقدنا للتركيز نوعاً ما ولم نتعامل مع بعض اللحظات بشكل صحيح، لكنني أشعر بأننا أظهرنا قدرتنا على اللعب أمام واحد من أفضل الفرق في البطولة، أعتقد أننا نستحق أفضل من ذلك".وشارك بالمر أساسياً للمرة الثانية فقط هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة، حيث شارك في المباراة جناحاً أيمن لفريق المدرب ، في حين وجد إنزو فيرنانديز صانعَ ألعاب.