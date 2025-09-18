وعد بمفاجآت.. العداء العربي سجاتي يبلغ نهائي مونديال طوكيو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النفط النيابية: غياب الرقابة جعل الشركات الاجنبية تجري مقابلات مع العاملين بـ"الهاتف"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541095-638938061104205248.webp
وعد بمفاجآت.. العداء العربي سجاتي يبلغ نهائي مونديال طوكيو
رياضة
2025-09-18 | 11:27
67 شوهد
واصل العدَّاء
الجزائري
جمال سجاتي نجاحه في سباق 800م وبلغ النهائي بعدما سجل ثاني أسرع توقيت في مجموعته على مضمار مبلل بالمياه بسبب تساقط الأمطار، الخميس، في النسخة العشرين من
بطولة العالم
لألعاب القوى المقامة في
طوكيو
.
وعرف سجاتي (26 عاماً)، الحائز الميدالية البرونزية في أولمبياد
باريس
2024 وفضية مونديال يوجين 2022، كيف يوفر طاقته في الأمتار الأخيرة وسجل توقيتاً قدره 1:45.09 دقيقة بالتساوي مع الكندي ماركو أروب الذي تقدم عليه مع اجتياز خط النهاية.
قال سجاتي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "ستحدث مفاجآت في النهائي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونحرز ميدالية ونفرّح العرب والشعب
الجزائري
".
وأضاف: "
يتأهل
صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة؛ لذا لم يكن يجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح الجميع".
وفشل مواطنه سليمان مولا في بلوغ النهائي باحتلاله المركز الأخير في مجموعته الثانية (1:46.82د)، التي حلّ فيها الأميركي
دونوفان
برايزر، صاحب ذهبية مونديال
الدوحة
2019، في المركز الثالث غير المؤهل إلى النهائي (1:43.82د).
وكان الآيرلندي سيان ماكفيليبس الأسرع على الإطلاق بتوقيت محلي جديد بلغ 1:43.18 دقيقة، بالتساوي مع الإسباني
محمد عطوي
. وحلّ البريطاني
ماكس
بيرغين رابعاً، والبطل الأولمبي الشاب الكيني
إيمانويل
وانيونيي (21 عاماً) خامساً من بين أبرز المتأهلين الثمانية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
14:22 | 2025-06-29
بينهم عربي.. التشكيلة المثالية لربع نهائي مونديال الأندية
13:01 | 2025-07-06
منتخبنا الوطني يهزم هونغ كونغ ويبلغ نهائي كأس ملك تايلاند
06:58 | 2025-09-04
قائد تشيلسي يشعل أجواء نهائي مونديال الأندية: "لا نخشى مواجهة سان جيرمان"
05:32 | 2025-07-13
سجاتي
مونديال طوكيو
بطولة العالم
محمد عطوي
إيمانويل
دي ماركو
الجزائري
دونوفان
أولمبيا
مانويل
+A
-A
اخترنا لك
التشكيلة الأساسية لمواجهة نيوكاسل وبرشلونة اليوم
14:15 | 2025-09-18
ابن نيغريرا يورط والده من جديد مع برشلونة.. هل لابورتا كذاب؟
12:05 | 2025-09-18
ألونسو يكشف عدوه الأول في مدريد.. ماذا قال؟
11:32 | 2025-09-18
بعد الهزيمة أمام بايرن.. نجم تشيلسي يقر بارتكاب أخطاء كبيرة
10:15 | 2025-09-18
من سيعوض مكان لامين في تشكيل فليك؟
09:34 | 2025-09-18
تصنيف الفيفا الجديد يزيح الارجنتين من الصدارة
07:14 | 2025-09-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
30%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
18.32%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
دوليات
15.91%
09:05 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
09:05 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
12.49%
03:48 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-09-17
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
12%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
أخبار الطقس
11.28%
01:51 | 2025-09-17
انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
01:51 | 2025-09-17
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
مصرع سائق شاحنة بحادث سير في البصرة
13:24 | 2025-09-17
أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع
12:43 | 2025-09-17
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
10:24 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.