وعد بمفاجآت.. العداء العربي سجاتي يبلغ نهائي مونديال طوكيو

وعرف سجاتي (26 عاماً)، الحائز الميدالية البرونزية في أولمبياد 2024 وفضية مونديال يوجين 2022، كيف يوفر طاقته في الأمتار الأخيرة وسجل توقيتاً قدره 1:45.09 دقيقة بالتساوي مع الكندي ماركو أروب الذي تقدم عليه مع اجتياز خط النهاية.قال سجاتي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "ستحدث مفاجآت في النهائي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونحرز ميدالية ونفرّح العرب والشعب ".وأضاف: " صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة؛ لذا لم يكن يجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح الجميع".وفشل مواطنه سليمان مولا في بلوغ النهائي باحتلاله المركز الأخير في مجموعته الثانية (1:46.82د)، التي حلّ فيها الأميركي برايزر، صاحب ذهبية مونديال 2019، في المركز الثالث غير المؤهل إلى النهائي (1:43.82د).وكان الآيرلندي سيان ماكفيليبس الأسرع على الإطلاق بتوقيت محلي جديد بلغ 1:43.18 دقيقة، بالتساوي مع الإسباني . وحلّ البريطاني بيرغين رابعاً، والبطل الأولمبي الشاب الكيني وانيونيي (21 عاماً) خامساً من بين أبرز المتأهلين الثمانية.