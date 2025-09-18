ابن نيغريرا يورط والده من جديد مع برشلونة.. هل لابورتا كذاب؟

ولا تزال المحكمة تحقق في مبلغ يقدر بنحو 7.5 مليون يورو، دفعه برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى نيغريرا، حين كان يتولى رئاسة ، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.بدأت القضية بعد أن قدم شكوى في مارس/ آذار 2023 شكوى ضد برشلونة، زاعمًا أن شركات نيغريرا أصدرت فواتير إلى لا تتوافق مع أي خدمات فنية أو خدمات استشارية فعلية.لكن ، رئيس برشلونة الحالي، برّر ذلك الأمر بأن تلك الأموال كانت مقابل أعمال قام بها نفسه.ووفقًا لصحيفة "إل إسبانيول"، لم يكن على علم بتلك العلاقة التي وصفها خلال ظهوره بأنها "غير أخلاقية" بين برشلونة ووالده.علاوة على ذلك، أفادت الصحيفة بأن ابن نيغريرا شهد أمام القاضي بأن مبلغ الـ 7.5 مليون يورو لم يكن مقابل التقارير التي كتبها، مؤكدا أنه تسلّم 60 ألف يورو فقط من النادي، ليكذب بذلك .وقال نجل نيغريرا في تصريحات للصحفيين بعد خروجه من المحكمة: "دافعت عن الحقيقة التي أعرفها".في المقابل، أكد وخوسيه ، رئيسا برشلونة في تلك الفترة، أن النادي لم يكن بحاجة لدفع رواتب الحكام للفوز بالمباريات، خاصةً أن الفريق كان الأفضل.