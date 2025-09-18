الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
النفط النيابية: غياب الرقابة جعل الشركات الاجنبية تجري مقابلات مع العاملين بـ"الهاتف"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541100-638938083772239429.jpg
ابن نيغريرا يورط والده من جديد مع برشلونة.. هل لابورتا كذاب؟
رياضة
2025-09-18 | 12:05
102 شوهد
أشعل
خافيير
نيغريرا، نجل نائب رئيس
اللجنة الفنية للحكام
في إسبانيا سابقا؛
خوسيه ماريا
إنريكيز نيغريرا، قضية الفساد المتورط بها والده مع برشلونة.
ولا تزال المحكمة تحقق في مبلغ يقدر بنحو 7.5 مليون يورو، دفعه برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى نيغريرا، حين كان يتولى رئاسة
لجنة الحكام
، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.
بدأت القضية بعد أن قدم
مكتب المدعي العام
شكوى في مارس/ آذار 2023 شكوى ضد برشلونة، زاعمًا أن شركات نيغريرا أصدرت فواتير إلى
النادي الكتالوني
لا تتوافق مع أي خدمات فنية أو خدمات استشارية فعلية.
لكن
خوان لابورتا
، رئيس برشلونة الحالي، برّر ذلك الأمر بأن تلك الأموال كانت مقابل أعمال قام بها
خافيير
نفسه.
ووفقًا لصحيفة "إل إسبانيول"، لم يكن
خافيير إنريكيز
على علم بتلك العلاقة التي وصفها خلال ظهوره بأنها "غير أخلاقية" بين برشلونة ووالده.
علاوة على ذلك، أفادت الصحيفة بأن ابن نيغريرا شهد أمام القاضي بأن مبلغ الـ 7.5 مليون يورو لم يكن مقابل التقارير التي كتبها، مؤكدا أنه تسلّم 60 ألف يورو فقط من النادي، ليكذب بذلك
رواية
لابورتا
.
وقال نجل نيغريرا في تصريحات للصحفيين بعد خروجه من المحكمة: "دافعت عن الحقيقة التي أعرفها".
في المقابل، أكد
ساندرو روسيل
وخوسيه
ماريا بارتوميو
، رئيسا برشلونة في تلك الفترة، أن النادي لم يكن بحاجة لدفع رواتب الحكام للفوز بالمباريات، خاصةً أن الفريق كان الأفضل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
رئيس لجنة النزاهة: يجب التحفظ على مدير الناقلات النفطية لتورطه بشبهات فساد مع سالم احمد سعيد
17:13 | 2025-07-12
كلب يورط نجم المنتخب الإنجليزي ودعوات رسمية لإعدامه
11:50 | 2025-09-02
لابورتا يبدّل رأيه: هذا ما يحتاجه برشلونة
08:37 | 2025-08-02
المفوضية تهدد بعقوبات بحق كل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين
07:03 | 2025-06-29
برشلونة
الفساد
نيغريرا
لابورتا
اللجنة الفنية للحكام
مكتب المدعي العام
النادي الكتالوني
خافيير إنريكيز
ماريا بارتوميو
اللجنة الفنية
ساندرو روسيل
المدعي العام
التشكيلة الأساسية لمواجهة نيوكاسل وبرشلونة اليوم
14:15 | 2025-09-18
ألونسو يكشف عدوه الأول في مدريد.. ماذا قال؟
11:32 | 2025-09-18
وعد بمفاجآت.. العداء العربي سجاتي يبلغ نهائي مونديال طوكيو
11:27 | 2025-09-18
بعد الهزيمة أمام بايرن.. نجم تشيلسي يقر بارتكاب أخطاء كبيرة
10:15 | 2025-09-18
من سيعوض مكان لامين في تشكيل فليك؟
09:34 | 2025-09-18
تصنيف الفيفا الجديد يزيح الارجنتين من الصدارة
07:14 | 2025-09-18
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
30%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
18.32%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
دوليات
15.91%
09:05 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
09:05 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
12.49%
03:48 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-09-17
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
12%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
أخبار الطقس
11.28%
01:51 | 2025-09-17
انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
01:51 | 2025-09-17
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
مصرع سائق شاحنة بحادث سير في البصرة
13:24 | 2025-09-17
أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع
12:43 | 2025-09-17
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
10:24 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
