تساؤلات حول غياب يامال عن برشلونة.. هل له علاقة بنيكي نيكول؟

ولم يشارك الجناح الأيمن صاحب الـ 18 عاماً في مباراة بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، كما غاب عن لقاء الإنجليزي بافتتاح مشوار البلوغرانا في دوري أبطال أوروبا.وتعرض يامال لإصابة في عضلات الحوض خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات 2026.وقد يمتد غياب اللاعب صاحب الأصول المغربية إلى 3 مباريات أخرى عن صفوف برشلونة بسبب هذه الإصابة.ورغم اتهام الألماني ، لبرشلونة، إلى أطباء المنتخب الإسباني بالتسبب في تفاقم إصابة لاعبه بعد إشراكه في مباراة بالتصفيات بعد الحصول على حقن مسكنة، لكن ذهبت إلى علاقة الحب الجديدة في حياته.وأشار الكثير من المتابعين إلى علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية واعتبروها سبب ابتعاده عن مستواه، لدرجة أن أحد المشجعين تحدث في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السن بين يامال ونيكي.ويبلغ يامال 18 عامًا وتكبره نيكي بسبعة أعوام، وعلق هذا المشجع قائلاً:" إنها تسلبه شبابه" بينما كتب آخر إنها تسرق فترة تألقه.