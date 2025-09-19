بعد نيوكاسل.. مدى خطورة إصابة ثنائي برشلونة ؟

بحسب صحيفة الكتالونية، فقد شعر كوبارسي بعدم ارتياح أثناء مواجهة ، ما فليك على استبداله، ليواصل اللاعب تدريبات منفردة بعيدًا عن المجموعة هذا الصباح.كما عانى رونالد أراوخو من تقلصات عضلية، في وقتٍ اكتفى فيه باقي اللاعبين الأساسيين بجلسة تعافي خفيفة، بينما تدرب البدلاء بوتيرة أعلى.رغم هذه المخاوف، يؤكد التقرير أن القلق ليس مبررًا بشكل كبير، إذ تُعد هذه الأعراض طبيعية بعد مواجهة صعبة وبدنية مثل مباراة نيوكاسل.ولهذا اختار فليك أن يبقى الفريق ليلة إضافية في إنجلترا مع خوض مران استشفائي في وايتلي بارك، قبل العودة الجمعة إلى برشلونة.ومن المقرر أن يخوض البلوغرانا مرانه الرئيسي يوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق خيتافي بقيادة ، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية لمنح بعض اللاعبين الراحة.