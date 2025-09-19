هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال متفوقاً على ميسي

المباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها، وزادت صعوبة على الضيوف بعد طرد قائدهم في الدقيقة 21، ليستغل السيتي الأفضلية العددية، ويفتتح التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 56، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف رائع من مجهود فردي بعد عشر دقائق.هدف هالاند لم يكن عاديا، إذ دون به اسمه في سجلات التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الأبطال، محققا الإنجاز في 49 مباراة فقط، ليتفوق على الذي احتاج 62 مباراة، وليونيل الذي وصل إلى الرقم نفسه بعد 66 مواجهة.