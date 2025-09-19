هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال متفوقاً على ميسي

الصفحة الرئيسية
2025-09-19 | 06:30
253 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
واصل النرويجي
إيرلينغ هالاند
مهاجم
مانشستر سيتي
، كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه للفوز على
نابولي
بثنائية نظيفة في افتتاح مشوار دور المجموعات على ملعب الاتحاد.
المباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها، وزادت صعوبة على الضيوف بعد طرد قائدهم
جيوفاني دي لورينزو
في الدقيقة 21، ليستغل السيتي الأفضلية العددية، ويفتتح
هالاند
التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 56، قبل أن يضاعف
جيريمي دوكو
النتيجة بهدف رائع من مجهود فردي بعد عشر دقائق.
هدف هالاند لم يكن عاديا، إذ دون به اسمه في سجلات التاريخ كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الأبطال، محققا الإنجاز في 49 مباراة فقط، ليتفوق على
رود فان نيستلروي
الذي احتاج 62 مباراة، وليونيل
ميسي
الذي وصل إلى الرقم نفسه بعد 66 مواجهة.
مبابي يعادل رقم نيستلروي في دوري الأبطال
16:18 | 2025-09-16
برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل انطلاق دوري الأبطال
17:30 | 2025-08-21
راشفورد يقود برشلونة لانتصار أمام نيوكاسل بدوري الأبطال
17:15 | 2025-09-18
ميسي على أعتاب إنجاز تاريخي: النهائي رقم 50 في مسيرته
08:20 | 2025-08-28
هالاند
ميسي
دوري الابطال
جيوفاني دي لورينزو
رود فان نيستلروي
إيرلينغ هالاند
السومرية نيوز
مانشستر سيتي
ليونيل ميسي
سومرية نيوز
جيريمي دوكو
بعد نيوكاسل.. مدى خطورة إصابة ثنائي برشلونة ؟
04:59 | 2025-09-19
تساؤلات حول غياب يامال عن برشلونة.. هل له علاقة بنيكي نيكول؟
01:44 | 2025-09-19
راشفورد يقود برشلونة لانتصار أمام نيوكاسل بدوري الأبطال
17:15 | 2025-09-18
التشكيلة الأساسية لمواجهة نيوكاسل وبرشلونة اليوم
14:15 | 2025-09-18
ابن نيغريرا يورط والده من جديد مع برشلونة.. هل لابورتا كذاب؟
12:05 | 2025-09-18
ألونسو يكشف عدوه الأول في مدريد.. ماذا قال؟
11:32 | 2025-09-18
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
32.18%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
19.4%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
15.31%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
13.27%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
11.52%
03:31 | 2025-09-18
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:31 | 2025-09-18
بالصورة.. موجة خريفية تدخل العراق
محليات
8.31%
14:01 | 2025-09-17
بالصورة.. موجة خريفية تدخل العراق
14:01 | 2025-09-17
المزيد
تسببت بانعدام الرؤية.. عاصفة تضرب مناطق شمال العراق
06:44 | 2025-09-19
بالفيديو.. انهيار تربة طينية بالبصرة تتسبب بإصابة عدد من العمال
05:28 | 2025-09-19
فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!
01:30 | 2025-09-19
حقائب وملابس ومجوهرات.. سرقة بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان جنوب فرنسا للمرة الثالثة
15:36 | 2025-09-18
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
مصرع سائق شاحنة بحادث سير في البصرة
13:24 | 2025-09-17
أهالي منطقة "المريزات" ببغداد يناشدون السوداني: مستثمر الجزيرة اجلسنا بالشوارع
12:43 | 2025-09-17
رسالة الى رئيس القضاء ووزير الداخلية: نناشدكم بالتدخل وإنقاذ أهالي بغداد من هذه العصابات
10:24 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
