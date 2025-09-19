منع الرياضيين الروس من رفع علم بلدهم في أولمبياد ميلانو

وأوقفت الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ بسبب اعترافها بالمجالس الأولمبية الإقليمية للمناطق المحتلة من قِبل في أوكرانيا، وهي لوجانسك، ودونيتسك، وخيرسون وزابوريجيا، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.وقالت كيرستي ، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحافي: "تحدثنا أيضاً عن الرياضيين المحايدين المستقلين. هذا ليس جديداً. سيتبع النهج نفسه الذي اتبع في (أولمبياد 2024). لم يتغير أي شيء".