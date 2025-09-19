مدريد يضع شرطاً لرحيل فينيسيوس

ودخل في خلاف مع إدارة حول تمديد تعاقده مع النادي العاصمي، إذ يرغب في الحصول على راتب يساوي ما يتقاضاه زميله الفرنسي .وكشف موقع "ديفينسا سنترال" المهتم بأخبار أن "إدارة الأخير أبلغت بوضوح بأنه لن يكون النجم الأول في الفريق، إذ أن تلك الخانة محجوزة للفرنسي مبابي الذي تم التعاقد معه صيف العام الماضي ليكون قائد المشروع الجديد".وتابع أن "إدارة ريال مدريد تحاول حتى الآن الاتفاق مع فينيسيوس على تجديد العقد، فهي حريصة على استمرار النجم البرازيلي في صفوف الفريق لكن دون الإضرار بهيكلة الرواتب في الفريق".وعرض ريال مدريد على فينيسيوس التجديد حتى 2030 بنفس الراتب الذي يتقاضاه حالياً والبالغ 20 مليون يورو، بينما يصر اللاعب على مبلغ 30 مليون يورو سنوياً وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه مبابي.وختم الموقع الإسباني أن "ريال مدريد قال لفينيسيوس بوضوح أن رحيله من النادي لن يحدث سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ مليار يورو أو الانتظار حتى يناير 2027 للانتقال بشكل مجاني إلى نادِ آخر".ويلعب فينيسيوس مع ريال مدريد منذ 2018، إذ خاض معه 327 مباراة سجل خلالها 108 أهداف، وفاز معه بـ14 بطولة منها 3 بطولات في ، وبطولتي دوري أبطال أوروبا.