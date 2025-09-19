من سيظفر بالكرة الذهبية 2025.. حسب رأي الخبراء

وقد سيطر على الجائزة في العقدين الماضيين النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو
.
فبين عامي 2008 و2023، تقاسما رونالدو
وميسي 13 من أصل 15 جائزة، حيث فاز "البرغوث" بثماني كرات ذهبية (رقم قياسي)، مقابل خمس لـ"الدون" .
لكن اليوم، لم يعد الثنائي في قمة مستواه، ما فتح الباب أمام جيل جديد من النجوم.
ففي العام الماضي، حصد نجم مانشستر سيتي
الدولي الإسباني رودري الجائزة بعد منافسة شرسة مع جناح ريال مدريد
الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، والسؤال الآن: من سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2025؟
تم الإعلان عن قائمة المرشحين الـ30 للجائزة مطلع أغسطس الماضي، واختار المحلل الإنجليزي الشهير جيمي كاراغر في برنامجه على قناة CBS Sports Golazo، أفضل ستة لاعبين برأيه يستحقون المنافسة على الجائزة هذا العام.
- حكيمي وديمبيلي من باريس سان جيرمان
بعد موسم استثنائي 2024/2025، توج خلاله الفريق الباريسي بأربعة ألقاب من بينها الدوري الفرنسي
ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، اختار كاراغر لاعبين اثنين من صفوفه ضمن قائمته وهما الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي.
- لامين جمال ورافينيا من برشلونة
رغم خروج برشلونة من دوري الأبطال في الموسم المنصرم، إلا أن الفريق حقق ثلاثية محلية تحت قيادة المدرب هانز فليك، فاختار كاراغر لامين جمال
ورافينيا ضمن قائمة مرشحيه للكرة الذهبية لهذا العام.
- مبابي من ريال مدريد وصلاح من ليفربول
رغم خلو خزائن ريال مدريد من الألقاب في الموسم المنصرم، إلا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي
قدم موسما استثنائيا في أول عام له مع النادي، حيث سجل 44 هدفا، فكان منطقيا أن يدرج كاراغر اسمه في القائمة.
وكذلك، انضم إليه المصري محمد صلاح
، الذي قدم على الأرجح أفضل موسم في مسيرته، وقاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الثاني في تاريخه الحديث.
- آراء الخبراء: ديمبيلي يستحقها!
بعد الكشف عن قائمته، قال جيمي كاراغر إن الأسطورة
الفرنسية تيري هنري، نجم أرسنال
وبرشلونة السابق، لم يتردد لحظة في اختيار الفائز بالكرة الذهبية هذا العام رغم تاريخه مع برشلونة.
وقال كاراغر إن هنري علق بثقة: "لا أحتاج حتى للحديث"، معربا عن دعمه الكامل لمواطنه عثمان ديمبيلي، ومؤكدا تفضيله له على نجم برشلونة الشاب لامين جمال.
وأعرب كاراغر عن موافقته التامة لرأي هنري، معتبرا أن ديمبيلي يستحق أن يرفع الكرة الذهبية
لأول مرة في مسيرته، وذلك خلال حفل الاثنين المقبل.