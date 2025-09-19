من سيظفر بالكرة الذهبية 2025.. حسب رأي الخبراء

وقد سيطر على الجائزة في العقدين الماضيين النجمان والبرتغالي .فبين عامي 2008 و2023، تقاسما وميسي 13 من أصل 15 جائزة، حيث فاز "البرغوث" بثماني كرات ذهبية (رقم قياسي)، مقابل خمس لـ"الدون" .لكن اليوم، لم يعد الثنائي في قمة مستواه، ما فتح الباب أمام جيل جديد من النجوم.ففي العام الماضي، حصد نجم الدولي الإسباني رودري الجائزة بعد منافسة شرسة مع جناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، والسؤال الآن: من سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2025؟تم الإعلان عن قائمة المرشحين الـ30 للجائزة مطلع أغسطس الماضي، واختار المحلل الإنجليزي الشهير جيمي كاراغر في برنامجه على قناة CBS Sports Golazo، أفضل ستة لاعبين برأيه يستحقون المنافسة على الجائزة هذا العام.- حكيمي وديمبيلي منبعد موسم استثنائي 2024/2025، توج خلاله الفريق الباريسي بأربعة ألقاب من بينها ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، اختار كاراغر لاعبين اثنين من صفوفه ضمن قائمته وهما الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي.- لامين جمال ورافينيا من برشلونةرغم خروج برشلونة من دوري الأبطال في الموسم المنصرم، إلا أن الفريق حقق ثلاثية محلية تحت قيادة المدرب هانز فليك، فاختار كاراغر لامين جمال ورافينيا ضمن قائمة مرشحيه للكرة الذهبية لهذا العام.- مبابي من ريال مدريد وصلاح منرغم خلو خزائن ريال مدريد من الألقاب في الموسم المنصرم، إلا أن النجم الفرنسي قدم موسما استثنائيا في أول عام له مع النادي، حيث سجل 44 هدفا، فكان منطقيا أن يدرج كاراغر اسمه في القائمة.وكذلك، انضم إليه المصري ، الذي قدم على الأرجح أفضل موسم في مسيرته، وقاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الثاني في تاريخه الحديث.- آراء الخبراء: ديمبيلي يستحقها!بعد الكشف عن قائمته، قال جيمي كاراغر إن الفرنسية تيري هنري، نجم وبرشلونة السابق، لم يتردد لحظة في اختيار الفائز بالكرة الذهبية هذا العام رغم تاريخه مع برشلونة.وقال كاراغر إن هنري علق بثقة: "لا أحتاج حتى للحديث"، معربا عن دعمه الكامل لمواطنه عثمان ديمبيلي، ومؤكدا تفضيله له على نجم برشلونة الشاب لامين جمال.وأعرب كاراغر عن موافقته التامة لرأي هنري، معتبرا أن ديمبيلي يستحق أن يرفع لأول مرة في مسيرته، وذلك خلال حفل الاثنين المقبل.