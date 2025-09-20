كأس الخليج للناشئين تنطلق اليوم.. العراق يبدأ مشواره بمواجهة الكويت

وتقام المباراة بين المنتخبين على أديم ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة .وتنطلق البطولة، بمشاركة منتخبات هي وقطر المستضيف، والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن، وقد تم توزيعها على مجموعتين.وجاء منتخب العراق في إلى جانب منتخبات والكويت والبحرين، بينما تضم منتخبات قطر وعمان والإمارات واليمن.وفي اليوم الافتتاحي يلتقي العراق مع ضمن المجموعة الثانية، كما يواجه منتخب قطر نظيره اليمني في المجموعة الأولى وتقام المباراتان على ملعب حمد الكبير.ويتأهل إلى نصف النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية والعكس في مباريات تقام في الـ30 من ، فيما يقام النهائي في 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتنقل أحداث جميع مباريات البطولة ببث مباشر ومجاني، على قناة السعودية الرياضية 1، وقناة الكأس القطرية 4.