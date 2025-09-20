عبر منصة "تكت زون".. نادي الزوراء يطلق التذاكر الإلكترونية لأول مرة في العراق

تأتي هذه الخطوة الرائدة ضمن خطة النادي الاستراتيجية للتميز وللارتقاء بالخدمات المقدمة لجماهيره وتعزيز تجربة يوم المباراة، أسوةً بما هو معمول به في أبرز أندية المنطقة والعالم.وذكر النادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان النظام الجديد سيساهم بشكل مباشر في تطوير النادي مباشرة من خلال المحافظة على عائدية حقوق التذاكر، مما يساهم في تطوير الفريق ومنشآت ملعبه ليثبت النادي مرة أخرى موقعه المميز كرائداً في التطور الرياضي والادارة الرياضية. كما أنه سيعمل على الحد من ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء بأسعار غير رسمية، ويحد من عمليات التزوير التي أضرّت بالجماهير والقطاع الرياضي في السابق.في المرحلة الأولى، ستكون التذاكر متاحة – بحسب البيان - عبر منصة تكت زون (Ticket Zone) بأسعار مخفضة كمشغل رسمي للخدمة الرقمية وكذلك بطريقة البيع المباشر من مكتب التذاكر الخاص بملعب النادي، على أن يتم لاحقًا توفيرها أيضًا من خلال الموقع الرسمي لنادي .ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل وصول الجماهير للتذاكر، ضمان شفافية أكبر في عمليات البيع، وتنظيم عملية الدخول إلى الملاعب بشكل أكثر حداثة وكفاءة، وفقا للبيان.وتابع ان منصة "تكت زون" وبالتعاون مع النادي ورابطة المشجعين الرسمية ستخصص مقاعد مجانية في كل مباراة لإتاحة فرصة مشاهدة الفريق للجميع ومنع الاحتكار.وستكون المرحلة الثانية هي تخصيص فئات سعرية مختلفة للملعب مرتبطة بمقاعد موسمية لمباريات النادي وكذلك هويات وبطاقات مشجعين يتم اصدارها بالشراكة مع النادي وجمهور النادي الأوفياء.وقال امين سر النادي : "نفتخر بأن نكون النادي العراقي الأول الذي يعتمد نظام التذاكر الإلكترونية لجماهيره وبمذكرة تفاهم تشغيلية تضمن تعزيز دخل النادي من مبيعات التذاكر وبالتالي تطوير الفريق ومرافق الملعب. هذه المبادرة ليست مجرد نقلة تقنية فحسب، بل هي التزام منّا بتحسين تجربة المشجعين، وضمان استفادة النادي من عوائد مبارياته بشكل أفضل، والحد من أي ممارسات غير نظامية. نعتبر هذا الإنجاز خطوة أولى في مسيرة طويلة من التطوير، نضع فيها جماهيرنا في قلب كل تغيير نقوم به".وأضاف، ان هذا القرار الرائد يمثّل بداية مرحلة جديدة في مسيرة النادي، تعكس طموح الزوراء في أن يكون قدوة لبقية الأندية العراقية، ويفتح الباب أمام اعتماد معايير حديثة في إدارة المباريات والأنشطة الرياضية داخل .